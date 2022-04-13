KARDEMİR'den kar payı dağıtımı - Son Dakika
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KARDEMİR'den kar payı dağıtımı

13.04.2022 14:52
KARDEMİR'den kar payı dağıtımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), özelleştirme sonrası hissedarlarına en yüksek kar payı dağıtımını yapacak.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), özelleştirme sonrası hissedarlarına en yüksek kar payı dağıtımını yapacak.

KARDEMİR'in Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasına göre, yönetim kurulu tarafından sunulan geçen yılın karından pay dağıtımı teklifi, son yapılan olağan genel kurul toplantısında kabul edildi.

Geçen yıl 3,85 milyar lirayla tarihinin en yüksek karını elde eden KARDEMİR, hisse başına 0,8772 lira kar payı dağıtacak.

Brüt 1 milyar Türk lirasını bulacak kar dağıtımı ödemesi, 30 Haziran ve 30 Kasım tarihlerinde iki taksit halinde yapılacak.

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Kamu Aydınlatma Platformu, Karabük, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den kar payı dağıtımı - Son Dakika


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