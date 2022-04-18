KARDEMİR'den personel alımı - Son Dakika

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), şirket bünyesinde istihdam edeceği personel için yapacağı mülakata 135 adayı davet etti.

Fabrikadan yapılan açıklamada, geçen ay şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı ve iş yeri hekimi olmak üzere 30 kişinin alınacağının duyurulduğu ve başvuruların alındığı belirtildi.

Yapılan başvuru sonucunda şartları taşıyan kişilere internet ortamında "Genel Yetenek Testi" uygulandığının vurgulandığı açıklamada, yapılan yetenek testi sonucunda 135 adayın belirlendiği, bu adaylara İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından mülakat tarih ve saatlerinin SMS ve e-posta ile bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

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