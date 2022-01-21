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GKN Kargo, perakendede yerini sağlamlaştırıyor - Son Dakika

GKN Kargo, perakendede yerini sağlamlaştırıyor

21.01.2022 13:42
GKN Kargo, perakendede yerini sağlamlaştırıyor

GKN Kargo, yılın ilk ayında yüzde 30'a varan indirimlerle hareketlenen perakende sektörünün en yakın paydaşları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

GKN Kargo, yılın ilk ayında yüzde 30'a varan indirimlerle hareketlenen perakende sektörünün en yakın paydaşları arasındaki yerini sağlamlaştırıyor.

GKN Kargo açıklamasına göre, e-ticaret ve perakende sektörlerinde yılın ilk indirimleriyle başlayan hareketlilik kargo taşımacılığına da yansıdı.

Perakende sektörünün önde gelen markalarıyla çalışan GKN Kargo'nun ocak ayındaki teslimatları, 2022 için konulan günlük 1 milyon kargo teslimi hedefine yıl dolmadan ulaşacağını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GKN Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, e-ticaret ve perakende pazarındaki hareketlilikte, kasım ve aralık boyunca sürdürülen indirim kampanyalarının etkili olduğunu belirtti.

Akyürek, ocak ayında da yüzde 30'a varan oranlardaki indirimlerin lojistik sektörünün büyümesine katkı sunduğunu ifade ederek, Kovid-19 pandemisinin etkisiyle 2020 ve 2021'de lojistik sektörünün hayati rol üstlendiğini aktardı.

Akyürek, Türkiye'de lojistik sektörünün, gayri safi yurtiçi hasılanın önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret ederek, "Sektör 2022'ye de yükselişle başladı. Yükseliş eğiliminde insanların alışverişlerini e-ticaret siteleri üzerinden yapmaya alışmasının etkili olduğu kesin. Bunun yanı sıra perakende sektörünün yılın ilk ayında yaptığı indirimler de sektörün yıla ivmeyle başlamasını sağladı. GNK Kargo olarak hareketlenen perakende ve e-ticaret sektörleri sayesinde yeni yıla umutla girdiğimizi söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Şube sayısını ve acente sayısını artırmayı planlıyoruz"

Bu yılki hedeflerini günlük 1 milyon kargo teslimi olarak belirlediklerini aktaran Akyürek, "Ocak ayı içerisinde ortalama 3 milyon adet kargo teslimi gerçekleştirdik. Buradan yola çıkarak hedefimize yıl dolmadan ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Hedefimize ulaşmak için de yeni aktarma merkezleri açmayı, şube sayısını ve acente sayısını artırmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akyürek, GKN Kargo'nun yatırımlarına ilişkin şunları kaydetti:

"GKN Kargo olarak sektöre 1.5 yılda 150 milyon lira yatırım yaptık. Dağıtım ve teslimat sektörünün gelişimi için proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital yatırımlarımızın yanı sıra istihdama da önemli katkı sunuyoruz. Ocak ayında 780 arkadaşımız daha ekibimize dahil oldu. 2022 için belirlediğimiz 3 bin kişiye istihdam sağlama hedefimize de adım adım yaklaşıyoruz. İnsana yatırım yapmanın önemine inanıyoruz. Hizmet kalitemizi artırmak için çalışanlarımıza yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı bu yıl hayata geçireceğimiz Kargo Akademi ile sağlayacağız."

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E ticaret, Yatırım, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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