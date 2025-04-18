Karmod'dan Köpüklü Yangın Deposu - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod'dan Köpüklü Yangın Deposu

Karmod, köpüklü yangın söndürme sistemine özel hafif depolar geliştirdi, pratik kullanım hedefli.

18.04.2025 15:51
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Karmod, köpüklü yangın söndürme sisteminde kullanılmak üzere özel depo geliştirdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, köpüklü yangın sistemine özel depolar, özellikle yayılma riski bulunan sıvı yangınlara müdahaleyi hızlandırarak söndürülmesini daha pratik hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Satış Müdürü Selçuk Kaya, polyester hammaddeden yüksek mukavemette üretilen köpüklü yangın söndürme depolarının hafif yapılarıyla her zemine kolayca yerleştirilebildiğini belirtti.

Sıvı köpük depolama tankını köpüklü yangın söndürme sisteminin bir parçası olarak tasarladıklarına dikkati çeken Kaya, "Polyester sıvı depolama tankımızla kullanılacağı yerde konumlandırmasında sorun yaşanan ağır metal tanklara alternatif oluşturmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

Kaya, bu sebeple depoyu geliştirirken köpüklü yangın söndürme sistemi tasarımına tam uyumluluğu önceliklendirdiklerini kaydetti.

Yeni ürünün özellikle gemilerdeki köpüklü yangın söndürme sisteminin önemli bir parçası olacağına işaret eden Kaya, "Dikey tasarımıyla her yere kolayca konumlandırılabiliyor. Çürümeyen malzeme özelliğiyle uzun yıllar güvenle kullanılıyor. Köpüklü yangın söndürme depolarımız gemi ve tersanelerle birlikte yanıcı parlayıcı sıvıların bulunduğu üretim alanları, uçak ve helikopter hangarları, kimyasal yükleme boşaltma sahaları gibi bir çok alanda kullanılabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Depolama tankında kullanılan transfer vanası gibi aparatları da köpüklü söndürme sistemi projesine özel ürettiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Depolarımızı gemi ve sanayi tesislerindeki köpüklü söndürme sistem projesine entegre şekilde üretiyoruz. Köpük transferi depo içi tesisatı ve manşon çapları proje hesaplamalarına göre kullanılıyor. 700 litre standardındaki yangın köpük deposu kapasitesini yine projeye özel daha yüksek hacimlerde üretebiliyoruz. Yangın deposu içerisinde alkole dayanıklı köpük konsantresi, film yapıcı köpük konsantresi, fluoroprotein köpük konsantresi, film yapıcı fluoroprotein bazlı köpük konsantresi, protein bazlı köpük konstantresi ve diğer sentetik bazlı köpük konsantreleri depolanabiliyor."

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod'dan Köpüklü Yangın Deposu - Son Dakika

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