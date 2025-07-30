Karmod'dan Tortum'da Prefabrik Şantiyeler

Karmod, Erzurum'un Tortum ilçesinde bulunan maden sahalarına prefabrik yapılar inşa etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bakır madeni çıkarma sahasına 3 blok halinde kurulan prefabrik şantiye binalarını 250 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Prefabrik Satış Müdürü Yusuf Aktaş, Erzurum'da sert iklim şartlarında kullanılacak binaları bölgenin ikim özelliklerine özel yalıtım uygulamalarıyla inşa ettiklerini vurguladı.

Prefabrik şantiye binalarında temel ilkelerinin çalışanlara ev konforunu yaşatmak olduğuna dikkati çeken Aktaş, "Özellikle maden şantiyeleri zorlu sahalarında yer alıyor. Yaz aylarında sıcağa kış aylarında rüzgar ve aşırı soğuğa maruz kalıyor. Sahadaki çalışmanın verdiği gürültü de buna eklenince şantiyeler madenciler açısından çok daha zorlu bir hal alıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Aktaş, "Karmod olarak sıcak, soğuk, tozlu ve gürültülü ortama özel geliştirdiğimiz şantiye yapılarımızla saha çalışanlara evlerindeki konforu yaşatmayı temel ilke edindik. Bundan hareketle proje geliştirmelerimizi prefabrik yapılarımızın kullanılacağı sahanın coğrafi ve iklim özelliklerine göre gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu projede de binalarını Tortum'un iklim özelliklerini yansıtarak hazırladıklarını aktaran Aktaş, "Duvar panellerimizi taş yünü izolasyon malzemesi kullanarak ürettik. Çatı ve duvarları ekstra yalıtım uygulamalarıyla destekledik. Kullanım ergonomisi için bina içi planlarda da projeye özel değişiklikler gerçekleştirdik." değerlendirmesini yaptı.

Proje kapsamında şantiye ofisi, yemekhane ve yatakhane olmak üzere üç blokun kurulumunu tamamladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Tortum bakır madeni sahası için üç blokta toplam büyüklüğü 2 bin 44 metrekare olan prefabrik yapıların kurulumunu tamamladık. Şantiye yönetimi ve teknik ekibin mesai süreçlerinde kullanımları için 625 metrekare iki katlı ofis binası hazırlandı. Prefabrik yatakhane binası yine iki katlı planda 1194 metrekare büyüklükte kurulum yapıldı. 225 metrekare büyüklükteki yemekhane binası tek katlı olarak projelendirildi. Bina içerisinde mutfak bölümüyle birlikte yemek salonu yer alıyor."???????