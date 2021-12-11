Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme

Son dönemde gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta kadar birçok ürüne zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki artış sonrası marketlerdeki etiketler sürekli değişiyor. Markete her gittiğinde şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, etiketlerdeki değişim hızına ayak uyduramıyor.

TUVALET KAĞIDINA OKKALI ZAM

Zam furyasından son olarak tuvalet kağıdı da nasibini aldı. Ünlü bir markanın 32'li tuvalet kağıdı 97,50 TL'den 131,50 TL'ye, 24'lü tuvalet kağıdı 66,90 TL'den 90,25 TL'ye yükseldi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN OLAY VİDEO

Ekonomiye dair yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Tuvalet kağıdına gelen zamma kayıtsız kalamadı. Sosyal medyadan bir video paylaşan Demirtaş, tuvalet kağıdında gelinen noktayı özetledi.

KASADAN TUVALET KAĞIDI ÇIKIYOR

Tuvalet kağıdına gelen zamma gönderme yapan Demirtaş'ın paylaştığı videoda şifre ile açılan bir elektronik kasadan tuvalet kağıdı çıktığı görülüyor. Kasayı açan kişinin tuvalet kağıdından bir parça aldıktan sonra tekrar yerine koyması dikkat çekti. Video kısa sürede yaklaşık 1 milyon görüntülenirken, binlerce yorum ve beğeni aldı.