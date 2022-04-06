Kastamonu'da "siyez buğdayı" proje ile koruma altına alındı - Son Dakika
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Kastamonu'da "siyez buğdayı" proje ile koruma altına alındı

06.04.2022 19:58
Kastamonu'da "siyez buğdayı" proje ile koruma altına alındı

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan, coğrafi işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Tohumdan Geleceğe Projesi" tamamlandı.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak anılan, coğrafi işaretli siyez buğdayının üretimini standartlaştırarak sürdürülebildiğini güvence altına almak amacıyla hayata geçirilen "Tohumdan Geleceğe Projesi" tamamlandı.

İhsangazi Belediyesinin 1 milyon 147 bin lira bütçe ile 2020 yılında hazırladığı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 1 milyon lira tutarında destek sağlanan projenin tamamlanması nedeniyle ilçede tanıtım gezisi düzenlendi.

Proje kapsamında inşa edilen fabrika ile imalathaneler basın mensuplarına gezdirildi.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, basın mensuplarına, Tohumdan Geleceğe Projesi ile genetiği değiştirilmeden 10 bin yıl önceden bugüne gelen siyez buğdayının işlenerek un ve bulgur haline getirilmesi ve paketlenerek satışına yönelik tesis kurulumunun gerçekleştirildiğini söyledi.

Projeden siyez tarımıyla uğraşan yaklaşık 150 çiftçinin yanı sıra siyez unu üretim tesisleri, siyez bulguru üretim tesisleri, siyez ürünleri paketleme tesisleri, siyez kooperatifi işletmesi, siyez unundan simit, poğaça gibi unlu mamullerin üretimini yapan tesislerin yararlandığını anlatan Genç, kadın istihdamının artırılması için de ilçede 13 kadın tarafından siyez ürünleri yapmak ve satmak için kooperatif kurulduğuna işaret etti.

Genç, proje ile siyez buğdayının katma değerini artırdıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

" Kastamonu'da özellikle İhsangazi ilçesinde siyez buğdayın tarımı ve üretimi yapılmaktadır. Mevcut ürünümüzün çoğunluğu buğday veya bulgur şeklinde paketlenerek satışa veriliyordu. Burada katma değerin ilçede kalması, hem istihdamın hem de ilçe ekonomisinin artırılması anlamında bu projemiz oldukça önemlidir. Proje kapsamında yapılan tesislerle siyez buğdayının nihai ürün haline getirilmesi ile katma değeri yükselecektir."

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık ise siyez buğdayı üretiminin çiftçilerin en önemli gelir kapısı olduğunu aktardı.

Proje kapsamında inşa edilen fabrikada üreticiden alınan siyez buğdayının un ve bulgur haline getirilerek yine ilçede siyez mamulleri üretenlere uygun fiyata verildiğini aktaran Sağlık, şu bilgileri verdi:

"İlçemizde yaklaşık 20 bin dönüm civarında siyez buğdayı ekimi var. Son yıllarda siyez buğdayının pazarlanmasında düşüşler yaşanınca hazırladığımız proje ile üretimi artırmayı hedefledik ve çiftçinin ürünü satışındaki belirsizliği ortadan kaldırmış olduk. Böylelikle siyez buğdayı üretimini devam ettirerek bizden sonraki kuşaklara bu doğallığın aktarılmasını sağlayacağız."

Sağlık, ilçede kurulan kadın kooperatifi vasıtası ile de ürünün katma değerini artırarak hem kadın istihdamının oluşmasına hem de çiftçinin gelirinin artırılmasına katkı sunduklarını dile getirdi.

İhsangazi Üreten İşleyen Eller Siyez Üretim İşletme Kooperatifi

Başkan Semra Özcan da proje ile siyez unundan ve bulgurundan yaptıkları mamullerin satarak ev ekonomisine katkı sağladıklarını belirtti.

Proje kapsamında geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayı üretiminin standartlaştırarak sürdürülebilirliği güvence altına alınırken, buğdaydan elde edilen ürünlerle bölgedeki dezavantajlı konumdaki kadınların istihdama katılması sağlanmış oldu.

Kastamonu'da siyez buğdayı proje ile koruma altına alındı
Kastamonu'da siyez buğdayı proje ile koruma altına alındı
Kastamonu'da siyez buğdayı proje ile koruma altına alındı
Kastamonu'da siyez buğdayı proje ile koruma altına alındı

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Serkan Genç, Kastamonu, Hisarcık, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kastamonu'da 'siyez buğdayı' proje ile koruma altına alındı - Son Dakika


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