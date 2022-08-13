Kastamonu haber! Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nden 'Sarımsak Kooperatifi'ne ekipman desteği - Son Dakika
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Kastamonu haber! Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nden 'Sarımsak Kooperatifi'ne ekipman desteği

13.08.2022 15:25
Kastamonu haber! Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nden 'Sarımsak Kooperatifi'ne ekipman desteği

Kastamonu haber: Taşköprü'de faaliyet gösteren Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği, Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne ofis giderleri için hibe desteğinde bulundu.

Taşköprü'de faaliyet gösteren Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği, Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne ofis giderleri için hibe desteğinde bulundu.

Taşköprü Sarımsak ve Kendir Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ne, Taşköprü'de faaliyet gösteren Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından sağlanacak hibe desteği için tören düzenlendi. Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği önünde düzenlenen törende konuşan Dernek Başkanı Ceyhun Çorbacı, "Kooperatifin ihtiyacı olan ve şimdi sizlere açıklayacağım malzemeler derneğimiz tarafından hibe edilmiştir. Sarımsak Kooperatifi'ne masa üstü bilgisayar, lazer yazıcı, terazi, elektrikli ısıtıcı, çay makinesi, ofis masası, yönetici koltuğu, misafir sandalyesi, sehpa, dolap, plastik masalar ve sandalyeleri derneğimizce hibe edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.

Gerçekleşen programa Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, Taşköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet İpek, Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ceyhun Çorbacı, AK Parti İGM Üyesi Sadık Yıldız, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kastamonu haber! Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nden 'Sarımsak Kooperatifi'ne ekipman desteği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu haber! Taşköprü Yerel Eylem Grubu Derneği'nden 'Sarımsak Kooperatifi'ne ekipman desteği - Son Dakika
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