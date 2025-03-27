Kastamonu Üniversitesi'nden Ar-Ge Atılımı - Son Dakika
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Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi'nden Ar-Ge Atılımı

Kastamonu Üniversitesi\'nden Ar-Ge Atılımı

Kastamonu Üniversitesi, 2024'te 4 Ar-Ge projesi ve 33 danışmanlık hizmeti sunarak sanayiyle iş birliği yaptı.

27.03.2025 15:33
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Kastamonu Üniversitesi, 2024 yılı boyunca Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde 4 Ar-Ge projesi ve 33 danışmanlık hizmeti sağladı.

Kastamonu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) öncülüğünde yürütülen çalışmalar sayesinde sanayi temsilcileriyle iş birliği güçlendirilirken, Kastamonu Üniversitesi'nin bilimsel ve teknik birikimi sahaya aktarıldı. Kastamonu Üniversitesi'nin kamu ve sanayi ile etkileşimini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında 25 akademisyen görevlendirilerek 4 Ar-Ge projesi hayata geçirildi ve 33 danışmanlık hizmeti sağlandı. Bu projeler ve danışmanlık faaliyetleri, sanayinin mevcut ihtiyaçlarına yönelik akademik çözümler geliştirilmesine katkı sundu. Ayrıca, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu üyeleri tarafından 8 saha ziyareti gerçekleştirilerek sanayi temsilcileriyle birebir temas kuruldu. Bu ziyaretler sırasında yürütülen projelerin sahadaki uygulamaları incelendi ve iş birliğinin daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülen bu çalışmaların temel hedefi, sanayinin ihtiyaç duyduğu akademik desteklerin artırılması ve Kastamonu Üniversitesi'nin ürettiği bilginin ekonomik faydaya dönüştürülmesi olarak belirlendi. Bu doğrultuda, sanayi kuruluşlarıyla gerçekleştirilen projelerin çeşitlendirilerek sürdürülmesi ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sunulması planlanıyor.

"İş birliklerimizi artırarak sürdüreceğiz"

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, kamu, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, akademik bilginin sanayi ile buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Akademik bilgi birikimimizi sanayiyle buluşturuyor ve bu süreçteki katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz. Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin yürüttüğü çalışmalar, bilgi ve teknolojinin ekonomik faydaya dönüşmesinde büyük rol oynamaktadır. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği projelerimizi daha da çeşitlendirerek devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

kastamonu, Ekonomi, Eğitim, Kamu, Son Dakika

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