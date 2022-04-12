Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü - Son Dakika
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Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü

12.04.2022 18:18
Kavcıoğlu, TİM yönetimiyle görüştü

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle TİM yönetimiyle buluştu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yöntemiyle TİM yönetimiyle buluştu. Toplantıda ihracat hedefleri, savaşın ihracata etkileri gibi birçok önemli konuya değinildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, video konferans yoluyla TİM yönetimiyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bu yılın ikincisi düzenlenen toplantıya birlik başkanları katıldı. Toplantıda yılsonu ihracat hedefleri, 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri başta olmak üzere birçok konu konuşuldu. Ukrayna- Rusya savaşı etkilerinin minimum düzeye düşürülmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

TİM Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımlarıyla bu yılın 2. istişare toplantısını gerçekleştirdik. Birlik Başkanlarımızın da katıldığı toplantıda; 2022 ilk çeyrek ihracat verileri, bölgesel sorunların ihracata etkileri olmak üzere birçok konuyu istişare ettik". - İSTANBUL

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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