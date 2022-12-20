Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak! Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
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Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak! Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak

20.12.2022 07:59

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için attığı adımlar sonucunda kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023-2025 dönemini kapsayan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı"nı yürürlüğe koydu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eylem planını, "Rekabet gücünü artırmak, vergi kaybının önüne geçerek sürdürülebilir büyümeyi sağlamak ve gelir dağılımını daha adaletli bir yapıya kavuşturmak için kayıt dışı ekonomiyle mücadelemize devam ediyoruz" ifadeleriyle duyurdu.

2024 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Plana göre 2024 yılı sonuna kadar, kayıt dışı işlemlerin önlenmesi için 44 eylem tamamlanacak. Bu kapsamda, kira sözleşmeleri de artık e-Devlet üstünden yapılacak. Plana göre, karar alma süreçlerini desteklemek ve risk analizi çalışmaları yürütmek üzere kira sözleşmeleri, elektronik ortamda düzenlenecek. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak.

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E-Devlet, kiracı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak! Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kira sözleşmeleri artık e-Devlet üzerinden yapılacak! Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak - Son Dakika
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