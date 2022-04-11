'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde Samsun'a 500 kontenjan - Son Dakika
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'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde Samsun'a 500 kontenjan

11.04.2022 13:54
'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde Samsun'a 500 kontenjan

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Samsun için ayrılan kontenjanın 500 olduğunu, kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave her yeni kadın işçi için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına yakın bir destek verileceğini açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında Samsun için ayrılan kontenjanın 500 olduğunu, kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave her yeni kadın işçi için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına yakın bir destek verileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından yürütülen "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (Women-Up) ilişkin değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında, ilgili kamu kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin temel amacının kayıtlı kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmak olduğunu ve bu kapsamda kadın işverenlerin istihdam edeceği kadın çalışanlara finansal destek sağlanacağını ifade eden Vali Dağlı, Samsun'un projenin uygulandığı 7 ilden birisi olduğunu hatırlatarak, "Bu proje, kadınların iş gücüne katılımını ve kayıtlı istihdamını desteklemenin yanı sıra kadın girişimciliğini teşvik edilmesi, kadın çalışanların mesleki becerilerini ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi ve yeni iş imkanlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının artması, kayıtlı şekilde istihdam edilmeleri ve girişimci ruhuyla işveren konumunda iş yeri sahibi olmaları ülkemiz ekonomisinin gelişimine olumlu yansıyacaktır" dedi.

Proje kapsamında Samsun için ayrılan kontenjanın 500 olduğunu belirten Vali Dağlı, kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave her yeni kadın işçi için 20 ay boyunca net asgari ücret tutarına yakın bir destek verileceğini, projeye ön başvuruların e-Devlet üzerinden online olarak yapılacağını ve detaylı bilgiye SGK'nın sitesinden ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıda ayrıca SGK İl Müdürü Ünal Kaya tarafından projeyle ilgili bir sunum gerçekleştirildi. - SAMSUN

'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde Samsun'a 500 kontenjan

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Zülkif Dağlı, İstihdam, Samsun, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde Samsun'a 500 kontenjan - Son Dakika


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