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Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu

14.02.2022 16:39
Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Tunç başkanlığında düzenlenen toplantıya, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Raşit Munis, yüklenici firma temsilcileri ve Cizre Belediyesi'nin birim müdürleri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlayacak olan tekstil fabrikasının Nisan ayında faaliyete geçirilmesi, fabrikanın iş ve işleyişi ile ilgili gelişmeler konuşuldu.

Şırnak Valiliği himayesinde Cizre Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle Cizre İsmail Ebul–İz El Cezeri Organize Sanayi Sitesinde inşaatı başlatılan ve tamamlanma aşamasına gelen tekstil fabrikası, yüklenici firma tarafından gerekli tefrişat ve teknik donanımı yapılarak Nisan 2022 tarihinde üretime başlanması hedeflendiği belirtildi. - ŞIRNAK

Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu
Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu

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Organize Sanayi Bölgesi, Mehmet Tunç, Şırnak, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kaymakam Tunç, Cizre OSB'de incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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