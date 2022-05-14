Kaz yetiştiriciliği Eflanili üreticilerin yeni gelir kapısı oldu - Son Dakika

Karabük'ün Eflani ilçesinde, kaz yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan proje kapsamında eğitimi başarıyla tamamlayan ve kaz yavrularını ücretsiz teslim alan 60 çiftçi yeni gelir kapısı elde etti.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilen yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye hibe olarak dağıtıldı. 11 Mayıs'ta tamamlanan proje kapsamında kooperatif çatısı altında bir araya gelecek çiftçiler, kaz yetiştirerek gelir sahibi olacak.

"Kırsaldaki vatandaşlarımız için önemli bir gelir kapısı olacak"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, üretim çiftliğinde elde edilen kaz yavrularının kursu başarıyla bitirenlere verildiğini belirtti.

Kırsal kesimde yaşayan özellikle kadın ve gençlere alternatif geçim kapısı oluşturmayı amaçladıklarını anlatan Ertuğrul, "Tarım ve hayvancılıkla geçimini temin eden kırsaldaki vatandaşlarımız için önemli bir gelir kapısı olacağını düşünüyoruz. Bu süreci desteklemek amacıyla oluşturduğumuz kaz eğitim ve üretim çiftliğini devam ettireceğiz. Hem çiftçilerimizin yavru ihtiyacını karşılayacağız hem de ürettikleri kazların pazarlanmasında kendilerine yardımcı olacağız." dedi.

Eflani Belediyesi Veteriner Hekimi Zerrin Yılmaz da proje kapsamında üreticilere kaz yetiştiriciliği alanında teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini ifade etti.

Projenin 11 Mayıs'ta tamamlandığını anlatan Yılmaz, "Sonraki süreçte ise ürettiğimiz civcivlerin ve temin ettiğimiz yemlerin vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştirdik. Kaz yetiştiriciliği Eflani'de vatandaşlar için ek gelir kapısı olacaktır." dedi.

Proje kapsamında hibe olarak kaz yavrusu alan Yadigar Aydemir de kaz yetiştirmenin çocukluğundan beri hayali olduğunu dile getirdi.

Eflani'deki herkese kaz yetiştiriciliğini tavsiye eden Aydemir, "Kaz yetiştirmek bizim için gelir kapısı oldu. Büyükbaş hayvanlarım var. Tavuk ve ördek de besliyorum. Küçük bir çiftliğim var." diye konuştu.

Yadigar Aydemir'in 18 yaşındaki oğlu Samet Aydemir, projeden kendisinin de yaralandığını ve kaz yetiştirmeye başladığını belirterek "Kursta eğitim aldım. Sınavları başarı ile geçtim. Kazlardan memnunuz. Çok tatlılar. Üretip satmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Tabaklar Mahallesi'nde kaz yetiştiriciliğine başlayan İlyas Tünel de proje kapsamında kaz yetiştiriciliği eğitimi aldığını, kendisine hibe kaz verildiğini söyledi. Mutlu olduğunu belirten Tünel, kaz yetiştiriciliğinin kendisi için yeni bir gelir kapısı olduğunu anlattı.

İlyas Tünel'in eşi Zekiye Tünel de kursu başarıyla tamamlayıp hibe olarak kaz ve yem aldığını, bu sayede aile bütçesine katkı sağlayacağını kaydetti.