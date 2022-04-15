Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor

15.04.2022 20:54
Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor

Belçika'da 5 avroya aldığı kazı kazan kartına 250 bin avro ikramiye çıkan Cezayirli göçmen, banka hesabı ve belirli bir adresi olmadığı için kazandığı parayı alamıyor.

Brugge kenti yakınlarındaki liman kasabası Zeebrugge'de, İngiltere'ye geçmeye çalışan bir göçmen topluluğu içerisinde yaşayan 28 yaşındaki Cezayirli erkek, 23 Mart'ta bir süpermarketten 5 euro karşılığı kaza kazan kartı aldı.

250 BİN AVRO KAZANDI

Kazıdığı karttan 250 bin euro ikramiye kazanan talihli, süpermarketin kasasına başvurdu. Market çalışanları, 2 bin euroyu aşan ikramiyelerin Belçika Piyango İdaresi tarafından ödendiğini belirterek, orayla temasa geçmesini tavsiye etti.

ORTADAN KAYBOLDU

Belçika'da oturma izni ve sığınma başvurusu bulunmayan Cezayirli talihli, daha sonra iz bırakmadan ortadan kayboldu. Adı ve adresi bilinmeyen talihlinin sadece süpermarketin güvenlik kameralarındaki görüntüsü ile yerel bir papazın çektiği fotoğrafı vardı.

Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, belgeleri olmadığı için parayı alamıyor

BELGELERİ OLMADIĞI İÇİN BANKA HESABI AÇAMIYOR

Geçen Cuma günü üç kişi, kazanan kartla birlikte Belçika Piyango İdaresi'ne başvurdu. Ancak güvenlik kameralarındaki talihliye benzemedikleri için polis tarafından gözaltına alındılar. Kazı kazan kartına da güvenlik amacıyla polis el koydu.

Ancak Cezayirli göçmen bir avukatla birlikte önceki gün Brugge'deki karakola başvurdu. Batı Flanders Savcılığı, bu kişinin güvenlik kameralarındaki talihli olduğunu doğruladı. Belçika yasalarına göre 250 bin euroluk ikramiye bir banka hesabına yatırılmak zorunda. Ancak talihli, belgeleri olmadığı için Belçika'da banka hesabı açamıyor.

"İKRAMİYEYİ ALANA KADAR SINIR DIŞI EDİLMEYECEK"

Piyango idaresi daha önce Cezayirli talihlinin, kazandığı parayı almaya hakkı olduğunu bildirmişti. Şimdi bu paranın nasıl ödeneceği araştırılıyor. Piyango İdaresi, talihlinin istemesi durumunda paranın başka bir hesaba da yatırılabileceğini belirtiyor.

Kısa süre gözaltında tutulan diğer üç kişi ise serbest bırakıldı. Bu kişilerin kazı kazan kartını çalıp çalmadığı veya parayı almak için gerçek talihli ile işbirliği yapıp yapmadıkları henüz belirlenemedi. Cezayirli talihlinin avukatı Alexander Verstraete, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Kimliğini kanıtlayabilecek belgeleri arıyoruz. Cezayir'deki ailesiyle iletişime geçmesi gerekecek" dedi.

BELÇİKA'DA KALMAK SİTİYOR

Verstraete Belçikalı yetkililerin, talihliyi ikramiyesini alana kadar sınır dışı etmeyecekleri sözünü verdiklerini söyledi. Belçika medyasına göre talihli göçmen, dört ay önce tekneyle Cezayir'den İspanya'ya geldi. Oradan da yürüyerek Fransa ve Belçika'ya ulaşan Cezayirli göçmenin amacı İngiltere'ye geçmekti. Ancak ikramiye kazandıktan sonra fikrini değiştirdi. Artık Belçika'da kalıp, yuva kurmak istiyor. Cezayirli talihli Het Laatste Nieuws (HLN) gazetesine, "Bir eş arayacağım. Paramla değil, kalbimle birini bulacağım" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Belçika, 23 Mart, England, Banka, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor - Son Dakika

BBC

Son Dakika
20:54 Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor
20:52 İBB: İndirim talebini 48 saatte uygularız
20:44 Mansur Yavaş, öğrenciler için toplu ulaşımda indirim öngören teklifi veto edecek
20:37 Koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 4 bin 425 yeni vaka tespit edildi
20:36 Finlandiya, NATO'ya başvurmak için hazırlanıyor
20:32 Canlı anlatım! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı başladı
20:31 Sokak köpekleriyle ilgili paylaşım yapan Tilbe: "İnsan öldüren köpekleri alın" dedim
19:49 Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'den kiraladığı golcü Hull City'i uçurdu
19:40 Fenerbahçe, Eczacıbaşı'nı rahat geçti! Kupa Voley'de dev finalin adı belli oldu
19:12 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Çanakkale etabını kazanan Avustralyalı sporcu: Ülkelerimiz arasında artık barış var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 21:03:59. #1.13#
SON DAKİKA: Kazı kazanda 250 bin avro kazanan göçmen, parasını alamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement