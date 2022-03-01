KDV denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika
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KDV denetimleri aralıksız sürüyor

01.03.2022 16:55
KDV denetimleri aralıksız sürüyor

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indiriminin marketler tarafından uygulanıp uygulandığının denetimini aralıksız sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV indiriminin marketler tarafından uygulanıp uygulandığının denetimini aralıksız sürdürüyor.

Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimler yapıyor. Ekipler, marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyat karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde genel olarak KDV indirimlerinin fiyat etiketlerine yansıtıldığı görülürken, indirimi etiketlere yansıtmayan marketlere ise tutanak tutuyor. - BURSA

KDV denetimleri aralıksız sürüyor
KDV denetimleri aralıksız sürüyor
KDV denetimleri aralıksız sürüyor

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KDV denetimleri aralıksız sürüyor - Son Dakika


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