KDV ve Harçlara Zam Yapıldı - Son Dakika
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KDV ve Harçlara Zam Yapıldı

07.07.2023 12:15

Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış ve maktu harçlara yüzde 50 zam yapıldı. KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerde yüzde 20'ye çıkarıldı. KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan gibi ürünlerde ise yüzde 20'ye çıkarıldı. Ayrıca tüm harçlar yüzde 50 artırıldı. Diğer vergi ve harç artışları da Resmi Gazete'de yayınlandı.

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış ce maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

ŞAMPUAN, DETERJAN, TUVALET KAĞIDINDA YÜZDE 8'DEN 20'YE

KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde:

  • KDV oranı yüzde 18 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)
  • KDV oranı yüzde 8 olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)
  • KDV oranı yüzde 8 olan "Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde" KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 10.07.2023)
  • Tüm harçlar (sürücü belgesi harcı hariç) yüzde 50 arttırılmıştır. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)
  • Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı ayrıca 20 bin TL olarak belirlenmiştir. (Yürürlük/Uygulama tarihi: 08.07.2023)
  • Tüketici kredilerindeki yüzde 10 oranındaki BSMV yüzde 15'e çıkarılmıştır. (Yürürlük tarihi: 07.07.2023 tarihinden itibaren kullandırılacak kredilerde uygulanmak üzere 07.07.2023)
  • Spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde vergi oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında ise yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltilmiştir. (Yürürlük/ Uygulamatarihi: 07.07.2023)
YORUMLAR (7)
  • Sezer Zengin: Yazikya verdiniz zam nerede şimdi??? Cevap Yaz 33 2 Yayından Kaldır
  • Uğur Yazıcı: Yaşasın Türkiye Yüzyılı... Cevap Yaz 60 6 Yayından Kaldır
  • alos : ooooooohhhhhhhhh emekli sürün. EMEKLİLERİ ASKERE BARİ ALINDA GARAVANA BEDAVAYA GESİN. HA PARKTA HA GIŞLADA. Cevap Yaz 30 6 Yayından Kaldır
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