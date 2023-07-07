KDV ve Harçlara Zam Yapıldı

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış ce maktu harçlara yüzde 50 zam yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.

ŞAMPUAN, DETERJAN, TUVALET KAĞIDINDA YÜZDE 8'DEN 20'YE

KDV oranı yüzde 8 olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete ürünlerinde ise KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlanan vergi ve harç artışları şu şekilde: