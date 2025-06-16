Kepez Belediyesi Tasarruf Sağlıyor: Araç Bakımı Kendi Atölyelerinde Yapılıyor

Kepez Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Makine İkmal ve Bakım Atölyesi, belediyeye ait araçların tüm bakım ve onarım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek, belediye bütçesine önemli oranda tasarruf sağlıyor. Başkan Mesut Kocagöz, alın teri ile belediye bütçesine katkı sunan belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kepez Belediyesi, makine parkurundaki belediyeye ait araçların tüm bakım ve onarım işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Otomobilden kamyona, iş makinelerinden hizmet araçlarına kadar yaklaşık 300 aracın tüm bakım ve onarımları, Kepez Belediyesi'nin atölyelerinde, kendi personeli tarafından yapılıyor. Motor bakımı, kaporta, elektrik, tornacılık, iş makineleri ve lastik değişimi gibi işlemlerin tamamı, alanında uzman belediye personeli tarafından yürütülüyor. Makine İkmal ve Bakım Atölyesi'nde 27 personelin 23'ü teknik personel olarak görev yapıyor. Bu ekip, belediyeye bağlı 65 iş makinesi başta olmak üzere tüm araçların bakım, onarım ve arıza giderme işlemlerini titizlikle yerine getiriyor. Kepez Belediyesi, dışarıdan hizmet alımı yapmak yerine, kendi imkanlarıyla daha ekonomik ve hızlı çözümler üretiyor.

Alın teriyle kamu bütçesine katkı sunan belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Mesut Kocagöz, "Kepez Belediyesi'nin her kuruşu, halkındır. İşte bu yüzden kamu kaynaklarını kullanırken bir kez değil, birçok kez düşünmemiz gerekiyor. Bu şehirde çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, engellilerimizin hakkı var. Bu anlayışla çalışan, alın teriyle kamu bütçesine katkı sunan tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA