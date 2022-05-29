Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2022 yılı 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Salı günü mesai bitiminde sona eriyor. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Salı olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Kepez Belediyesi'nin hizmet binası bahçesinde de 2 gezici vezne görev yapıyor. Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankasından, Kepez Belediyesi veznelerinden, belediyenin resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA