Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs - Son Dakika
Üye Girişi

Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

29.05.2022 11:00
Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2022 yılı 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerinde 2022 yılı 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyelere ödenecek vergilerin ilk taksit ödemeleri 31 Mayıs Salı günü mesai bitiminde sona eriyor. İlçede bulunan ilan ve reklam panolarından vergi ödemelerinde son günün 31 Mayıs Salı olduğunu duyuran Kepez Belediyesi, mükellefleri cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Kepez Belediyesi'nin hizmet binası bahçesinde de 2 gezici vezne görev yapıyor. Vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergilerini Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankasından, Kepez Belediyesi veznelerinden, belediyenin resmi internet sitesindeki 'İnteraktif Belediyecilik' bölümünde bulunan 'Vergi Ödeme' kısmını tıklayarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler. - ANTALYA

Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs
Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs

YORUMLAR
500
Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak Didim Belediyesi vezneleri hafta sonu açık olacak Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak Pamukkale'de vezneler hafta sonu açık olacak
Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Emlak Vergisi, Vergi, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 11:05:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez'de vergi ödemelerinde son gün 31 Mayıs - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement