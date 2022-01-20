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KGK'dan 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

KGK'dan 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda ilişkin açıklama Açıklaması

20.01.2022 17:19
KGK'dan 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda ilişkin açıklama Açıklaması

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda açıklık getirdi.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda açıklık getirdi.

KGK'dan yapılan açıklamada, Türkiye'de 2021 yılı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) yıllık artışın yüzde 79,89, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yıllık artışın ise yüzde 36,08 olarak gerçekleştiği anımsatıldı.

Bu durumun Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulayan işletmelerin 2021 yılı finansal raporlama döneminde "TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"yı uygulayıp uygulamayacakları konusunda tereddütlerin oluşmasına yol açtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili standartta esasen hiperenflasyonun mevcut olduğu ekonomiler ele alınarak bir ekonomide hiperenflasyonun mevcut olup olmadığının belirlenmesinde esas alınacak eşik değere yer verilmekte ve geçerli para birimi hiperenflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablolarının enflasyona göre nasıl düzeltileceği açıklanmaktadır. TMS 29'un 3'üncü paragrafında bir ekonomide son 3 yılın kümülatif enflasyon oranının yüzde 100'e yaklaştığı veya bu oranı aştığı durumlarda söz konusu ekonomide hiperenflasyonun mevcut olduğu ifade edilmektedir. Bununla birlikte TMS 29'un 37'nci paragrafında söz konusu eşik değerin belirlenmesi hususunda genel satın alım gücündeki değişiklikleri yansıtan bir fiyat endeksinin kullanılması gerektiği belirtilmektedir."

Açıklamada, uluslararası uygulamalarda, satın alım gücündeki değişiklikleri yansıtan genel fiyat endeksi olarak tüketici fiyat endeksinin esas alındığına işaret edildi.

İlgili standardın 37'inci paragrafına göre TFRS'yi uygulayan işletmelerin TMS 29'u uygulayıp uygulamayacağı konusunda da genel satın alım gücündeki değişiklikleri yansıtan TÜFE oranlarını esas almaları gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranlarına göre son 3 yılın genel satın alım gücündeki kümülatif değişiklik yüzde 74,41 olarak gerçekleşmiştir. Bu itibarla TFRS'yi uygulayan işletmelerimizin 2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, Kurumumuzca yayımlanan ve gerçeğe uygun sunum sağlayan geçerli finansal raporlama çerçeveleri arasında uygulamada ciddi farklılıkların oluşmaması adına Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama'da yer alan ilgili hükümlerin TFRS'ye uyumlu şekilde değiştirilerek BOBİ FRS uygulayan işletmelerde de yukarıda belirtilen uygulamanın esas alınması sağlanacaktır."

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KGK'dan 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: KGK'dan 2021 yılı finansal raporlama döneminde uygulanacak standarda ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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