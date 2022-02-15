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Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı - Son Dakika

Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı

15.02.2022 13:29

Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde yapımına başlanan ve tamamlandığında 10 bin kişiyi istihdam edecek olan Tekstilkent için hafriyat çalışmaları başladı.

Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı

KİLİS - Kilis'te Organize Sanayi Bölgesinde yapımına başlanan ve tamamlandığında 10 bin kişiyi istihdam edecek olan Tekstilkent için hafriyat çalışmaları başladı.

2 yıl önce merhum eski Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un girişimleriyle ilk adımı atılan Tekstilkent için çalışmalar tamamlanarak, hafriyat ve inşaat çalışmalarına başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kilis Valiliği, Kilis Belediyesi, Kilis Organize Sanayi Müdürlüğü, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve ilgili kurum ve bakanlıkların desteğiyle Mehmet Abdi Bulut Tekstil kentin yapımı için ihaleyi alan firma çalışmalara başladı. Firma ile Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can ile işe başlama sözleşmesi imzalanmasından sonra firma tarafından çalışmalara başlandı. Bu yıl içerisinde inşaatın tamamlanarak, Mehmet Abdi Bulut Tekstilkent'in hizmete alınması bekleniyor. Etaplar halinde olacak Mehmet Abdi Bulut Tekstilkent 10 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Proje kapsamında etaplar halinde büyüyecek olan Tekstilkent tamamlandığında 10 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Kilis Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Can, firma ile sözleşmeyi imzaladıklarını ifade ederek, "Yüklenici firma inşaata başladı. 2 etap olarak düşünüyoruz. İlk etabı 10 bin metrekare kapalı olanı olan, 2 katlı olduğu için 20 bin metrekare kapalı alanı olacak. Nasip olursa bu yıl içerisinde bitireceğiz. 3 bin kişi çalışacak. Etap etap devam edecek. Bu proje bizim tek başımıza yaptığımız bir şey değil, bakanlıklarımız, valiliğimi, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, AK Parti il başkanımızın büyük katkıları var kendilerine teşekkür ediyorum. Proje tamamlandığında 10 bin kişi istihdam edilmiş olacak" dedi.

Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı
Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı
Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı

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Mehmet Abdi Bulut, Tekstilkent, İstihdam, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'in dev projesi Tekstilkent için hafriyat çalışmaları start aldı - Son Dakika Ekonomi


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