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Kilis'te İstihdam Fuarı - Son Dakika

Kilis'te İstihdam Fuarı

15.12.2021 12:40
Kilis'te İstihdam Fuarı

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü organizasyonunda Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.

Kilis'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile BM Gıda ve Tarım Örgütü organizasyonunda Suriyelilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.

Türkiye genelinde aralarında Kilis'in de bulunduğu 10 ilde İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, FAO, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde gerçekleştirilen Güçlü Geçim dayanıklı toplum' projesi çerçevesinde Kilis'te İstihdam Fuarı düzenlendi.

İstihdam fuarında bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kilis'in sınıra yakın bir il olduğunu ifade ederek, "10 yıldır Suriye'de devam eden insani, kriz en fazla etkilenen illerden biri Kilis'tir. 10 yıllık süreç içerisinde zaman zaman nüfusumuzun iki katına varan, şuan da 1.5 katından fazla olan, Suriyeli mülteciyi misafir ediyoruz. Geldiğimiz noktada, Suriye'den göç eden bu kardeşlerimiz, ilimizde yaşayan yerli vatandaşlarımızla bir arada yaşama ya bir şekilde entegre etmek, ortak kültür oluşturmak için henüz bir hedefe ulaşamadık. Bu hedefe varma noktasında proje çok önemli, bu proje ilimizde 3'üncü kez uygulanıyor. Bu 3 yıl içerisinde çok olumlu dönüşler aldık. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Kilis'in tarım şehri olduğu, Suriyeli kardeşlerimizle entegrasyon noktasında tarım noktasında buluşacağız. Tarım ve tarıma dayalı sanayi noktasında buluşacağız" dedi.

FAO koordinatörü Çağatay Cebi, AB tarafından finansa edilen FAO tarafından güçlendirilen, Güçlü Geçim dayanıklı toplum projesi kapsamında İstihdam fuarına katılanlara teşekkür ettiğini ifade ederek, "Covid 19 salgınına rağmen, tedbirleri alarak katılım gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye, Suriye'den sancılı süreçten kaçan 3.5 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. FAO olarak, ülkemize sığınmış bu mültecilere, ev sahipliği yapan topluluklara, daha güzel bir gelecek sağlamak için tüm taraflarla yakın çalışıyoruz. 10 yılda yaptığımız çalışmada, Suriyeli mülteciler için en uygun geçim kaynağı, gıda va tarım sektöründen geçtiği ortaya koymuştur. Bu araştırmalar Türkiye'de tarım ve gıda söktüründe nitelikli işi gücü güzler önüne sermiştir" dedi.

Vali Yardımcısı Kemal Balaban, Kilis olarak gerçekten büyük yük taşıdıklarını ifade ederek, "Ama bu yükün hafiflemesi noktasında da gerek AB: olsun gerekse paydaş guruplarımız olsun, il müdürlüklerimiz olsun, bu yükün hafifletilmesi noktasında gerekli çabayı harcıyorlar. 'kardeşlik sınır tanımıyor' burada olan vatandaşlarımızın akrabaları, aynı zamanda Suriye'de, bizler Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye'deki vatandaşlara yönelik, ensarlık görevimizi sürdürüyoruz. Bu hususta çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yaparken de Suriyeli vatandaşların sosyal entegrasyonun desteklenmesi imkanlarının sağlanması hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda gerek AB gerekse BM destekli projeleri önemsiyoruz" dedi. - KİLİS

Kilis'te İstihdam Fuarı
Kilis'te İstihdam Fuarı
Kilis'te İstihdam Fuarı
Kilis'te İstihdam Fuarı
Kilis'te İstihdam Fuarı
Kilis'te İstihdam Fuarı

Gıda Ve Tarım Örgütü, İstihdam, Tarım, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilis'te İstihdam Fuarı - Son Dakika Ekonomi


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