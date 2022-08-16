"Kilis horoz karası" üzümünde hasat başladı

Kilis'te kentin adıyla özdeşleşen "Kilis horoz karası" üzümünün hasadına başlandı.

Çiftçileri tarlada ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, bölgenin önemli geçim kaynaklarından üzümün hasadına ve kurutma işlemine başlandığını söyledi.

Kentte 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını belirten Özdemir, ürünü yaş ve kuru olarak piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Özdemir, bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklentilerinin olduğunu dile getirdi.

Kentte "Kilis horoz karası" başta olmak üzere "Urum" ve "Dökülgen" gibi üzüm çeşitlerinin yetiştiğini hatırlatan Özdemir, üzümünün pazarda yerini bulduğunu aktardı.

Kentte kurulan Üzüm Üreticileri Birliğiyle beraber paketleme yapılarak ekonomik değeri fazla ürünlere yönelmeye çalıştıklarını anlatan Özdemir, "Paketlemeyle beraber çiftçinin daha kazançlı olacağını tahmin ediyoruz. Bununla beraber pazar yolunun oluşacağını öngörüyoruz. Bu da Üzüm Üreticileri Birliğimizin çalışmasıyla olacak." dedi.

Çiftçi İsmail Kaya da 30 dönümden yaklaşık 5 ton kuru üzüm rekoltesi beklediğini söyledi.

Kaya, yörede yetişen üzümün aroması ve tadı dolayısıyla meyve suyuna da elverişli olduğuna dikkati çekti.