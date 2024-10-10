Kilis'te Üzüm Pekmezi Üretimi Başladı

Ekonomi

Kilis'te bağ bozumu başlayan üzüm, pekmeze dönüştürülerek sofralara hazırlanıyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe köyünde bağ ve bahçelere giden tarım işçileri, sepetlere doldurdukları üzümü, traktörlerle üzüm pekmezi tesisine taşıyor.

Burada yıkanan üzümler, havuzlarda makine yardımıyla ezilerek şıra elde ediliyor. Yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, katılaştıktan sonra bir gün beklemeye alınarak pekmez haline dönüşüyor.

Daha sonra kaplara doldurulan pekmez, sofralardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

Üretici Mehmet Gün üzümün zahmetli bir süreçten geçtikten sonra pekmeze dönüştüğünü vurgulayarak tadı ve aromasıyla bu lezzetin tercih edildiği ifade etti.

Tesiste ortalama günlük 20 ton yaş üzümü pekmeze dönüştürdüklerini dile getiren Gün, "Çiftçilerimizin üzümlerini satın alıp burada pekmez yapıyoruz. Günlük 3 ile 4 ton arası pekmez üretme kapasitemiz var. Bölgede yetiştirilen üzümün bağ bozumu yaklaşık 30 gün sürdüğünden yıllık ortalama 70 ton üzerinde pekmez üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gün, üretilen pekmezin daha çok iç piyasada tüketildiğini soğuk iklime sahip olan Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ndeki illere gönderdiklerini söyledi.