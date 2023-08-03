Kilis'te Yeşil Altının Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te Yeşil Altının Hasadı Başladı

03.08.2023 18:06

Kilis'te yeni mahsul Antep fıstığından önce toplanan ve 'boz' olarak bilenen 'Yeşil altın' olarak tabir edilen tam olgunlaşmamış iç fıstığın hasadı başladı. Rekoltenin düşük olmasıyla birlikte fiyatların yüksek olduğu belirtiliyor.

Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Kilis'te de başlandı. Kilis'te fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmamış fıstıkları topluyor. Yeşil altın hasadının bu ay içerisinde tamamlanması bekleniliyor. Giderek üretim alanı artan Antep fıstığı üretiminde Türkiye'de 7. sırada bulunurken 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağaçla ülke ekonomisine katkı sağlayan Antep fıstığında yok yılında fiyatlar üreticilerin yüzlerini güldürdü. Bu sene iklim şartlarından dolayı rekolte düşük olmasından dolayı fiyatların giderek artacağı söyleniyor.

Kilis'te yeşil altının hasadı başladı: Tarlada kilosu 95 lira

"TÜRKİYE GENELİNDE REKOLTE DÜŞÜK FİYATLAR YÜKSEK"

Antep fıstığı hasadında Türkiye'de 7. Sırada olduğunu söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "İlimizde 'Yeşil altın' hasadı yani 'boz' fıstık hasadı başladı. 75 bin dekar alanda fıstık üretilirken 1 milyon 500 bin ağacın bulunduğu bir ildeyiz hasat yapılıyor rekolte düşük fiyatlar yüksek. Şu an fiyatlar 95 TL geçen yıla göre iyi, ilk başladığında 45-50 TL den hasat başladı. Bu yıl ise ilk hasat 95 TL den başladı ve daha da yükselecek. Boz fıstığın baklavaya yolculuğu baklavadan da sofralara yolculuğu başladı bereketli hasatlar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kilis'te yeşil altının hasadı başladı: Tarlada kilosu 95 lira

"PARA EDECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yeşil altın hasadının başladığını dile getiren Çiftçi Mehmet Canbakış," Bugünden itibaren Yeşil altın hasadına başladık Bu yıl rekoltemiz çok düşük haziran ayından itibaren havaların soğuk gitmesinden temmuzun başından itibaren 40-45 derece sıcak gitmesinden dolayı bu yıl hasadımız düşük. İleriye dönük verimin para edeceğini inanıyoruz. 45 derece sıcağın altında fıstık hasadı yapıyoruz inşallah emeğimizde bir yere gitmez" dedi.

Kilis'te yeşil altının hasadı başladı: Tarlada kilosu 95 lira
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ercan Yerekonmaz: sen hiç hayatında maden görmedin yada..... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: Aman...! fiyatı düşürmeyin.taban fiyat 1000 tl aşağısı zarar.çok zahmetli iş.madenden kömür çıkarmaktan daha zor...))) Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
500

Gaziantep, Türkiye, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Yeşil Altının Hasadı Başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Dominik Livakovic'in Transferinde Yeni Gelişme: İstanbul'a Gelecek
18:16 İstanbul'a mı geliyor? Kaledeki yeri sallanan Livakovic'den haber var
18:14 YAŞ Toplantısında Genelkurmay Başkanı Belirlendi
18:14 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
18:10 Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı tanıyalım! Deprem bölgesinde verdiği talimatla hatırlanıyor
18:09 Son Dakika: Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Ağustos'ta olağanüstü toplanıyor
17:50 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:46 Son Dakika: İstanbul Esenyurt'taki tekel saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
17:30 24 saat su içmezseniz vücudunuz bunları yaşıyor! Okuduktan sonra lıkır lıkır içeceksiniz
17:33 İstekleri bıktırdı! Samsunspor, Mohamed Ihattaren'in transferinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2023 19:16:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Yeşil Altının Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement