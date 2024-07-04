Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı

Kilis'in Yavuzlu Köyü'nde, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Kilis'te sebze hasadının bu dönemde başladığını belirtti. Zabaran patlıcanının mor renkte ve çizgili bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Küçük, çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

04.07.2024 11:41
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Kilis bölgesine özgü "Zabaran" çeşidi patlıcanın hasadına başlandı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yerel çeşit olarak 2020 yılında tescil edilen Zabaran patlıcanının hasadı Yavuzlu Köyünde başladı.

Çiftçileri ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, AA muhabirine, Kilis'te sebze hasadının bu dönemde başladığını söyledi.

Küçük, kentte 1200 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını ve yaklaşık 3 bin 500 ton rekolte beklendiğini aktaran Küçük, "İlimizde yerel çeşit olarak tescil edilmiş olan Zabaran patlıcanı, mor renkte ve genellikle çizgili bir görünüme sahiptir. Uzun ve ince yapılıdır. Boyu genellikle 20-30 santim arasında değişir. İnce ve parlak bir kabuğa sahiptir. Bu da hem kurutulmasında kolaylık sağlamakta hem de yemeklerde tercih sebebi olmaktadır." dedi.

Küçük, sebze üretimi yapan çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli projeleriyle de desteklendiğini kaydetti.

2024 yılında yaklaşık 700 bin sebze fidesinin çiftçilere dağıtıldığını hatırlatan Küçük, üreticilere bereketli hasat dönemi diledi.

15 dönüm alanda patlıcan üretimi yapan çiftçi Mehmet Çekiç ise kendine has tadıyla dolmalık olarak talep gören patlıcanın hasadını yaptıklarını belirterek, verimden memnun olduklarını ifade etti.

Çekiç, dönümden 7-8 ton patlıcan beklediklerini dile getirdi.

İşçilerden Tülay Kuş da sıcak havaya karşın çalışmak zorunda olduklarını, sabah erken saatlerde hasada başlayarak öğlen saatlerinde hasadı sona erdirdiklerini anlattı.

Hasada Ziraat Odası Başkanı İbrahim Kara ile Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan da katıldı.

Kaynak: AA

Levent Küçük, Yavuzlu, Kilis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kilis'te Zabaran Patlıcanı Hasadı Başladı - Son Dakika

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