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KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika

KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor

05.02.2022 11:51
KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor

İş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana 2 bin kişiyi yeni iş sahibi yaptı.

İş arayanlar ile işverenleri aynı platformda buluşturan Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi (KİM) kurulduğu Temmuz 2019'dan bu yana 2 bin kişiyi yeni iş sahibi yaptı. KİM tarafından toplamda 7 bin 500 bin kişi işe yönlendirilirken, bunlardan yaklaşık 2 bin 500'ü ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti.

Kahramankazan'da işsiz vatandaş kalmamasını hedefleyen Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM), Temmuz 2019'da hayata geçirildi. Belediye hizmet binası girişinde yer alan KİM, hazırlanan yazılım ile ilçedeki iş arayan vatandaşlar ile işverenler aynı platformda buluşturuyor. Bu doğrultuda, iş arayanların özellikleri ve bilgileri sisteme kaydedilirken, işverenlerin de hangi niteliklere sahip çalışanlar aradığı belirleniyor. KİM böylece iş arayan vatandaşlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturuyor.

7 bin 500 kişi yönlendirildi

KİM kurulduğu günden bu yana, sanayi alanında yoğun bir potansiyeli bünyesinde barındıran Kahramankazan'da meyvelerini vermeyi sürdürüyor. KİM'e başvuran 7 bin 500 vatandaş, ilçedeki sanayi kuruluşlarına ve işletmelere yönlendirildi. Bu vatandaşlardan 2 bini yeni iş sahibi oldu. İş sahibi olan vatandaşlar, ilçedeki fabrika, atölye, tesis ve işletmelerde işe başladı. KİM pandemi sürecinde bile başvuruda bulunan vatandaşları yeni iş sahibi yaptı. İş bulması için yönlendirilen vatandaşlardan yaklaşık 2 bin 500'ü ise bu işleri yapmayı ya tercih etmedi ya da yönlendirildikleri işlerde kısa süreli çalıştıktan sonra ayrılmayı tercih etti.

Tek şart Kahramankazan'da ikamet etmek

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KİM projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında geliştirdiklerini belirterek, ilçelerinde iş arayanlarla işçi arayanlara buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Oğuz, "Kahramankazan'daki istihdam pastası herkese yeter diyoruz ve ilçemizde kimsenin işsiz kalmamasını hedefliyoruz. Amacımız Kahramankazan'daki istihdam pastasını Kahramankazan'da yaşayan insanlara sunabilmek. KİM'in hayata geçmesinin ardından 2 bin kardeşimizi iş sahibi yaptık. Bu sayının daha da artmasını hedefliyoruz. Kahramankazan'da ikamet eden tüm işsiz kardeşlerimize iş bulmak boynumuzun borcu diyoruz. İnşallah bu projeyle kimsenin işsiz kalmamasını sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde sıfır işsizlik. Tek şartımız KİM'e başvuru yapan vatandaşlarımızın Kahramankazan'da ikamet etmesi" diye konuştu. - ANKARA

KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor
KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor
KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor

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Kahramankazan, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KİM iş sahibi yapmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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