Kimya Teknoloji Merkezi için imzalar atıldı - Son Dakika

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Kimya Teknoloji Merkezi için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "209 test uluslararası standartlara uygun olarak yapılacak"

"Kamu sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olacak"

"Kimya teknolojileri geliştirilecek yenilikçi start-up'lar filizlenecek"

ANKARA - Türkiye ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan kimya alanında kritik bir hamle geldi. Sektörün test ve analiz ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak ve yeni nesil bir ekosistemi oluşturacak Kimya Teknoloji Merkezi için imzalar atıldı.

Teknoloji ve İnovasyon Üssü Bilişim Vadisi'nde faaliyete geçecek ve Türkiye'de ilk olacak KTM, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunan bir Ar-Ge merkezi olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KTM'nin sektörün ihtiyaç duyduğu 209 testi yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde yapacağını belirterek "Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek" dedi.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile hayata geçirilen KTM, yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme hedefiyle yola çıktı. Türkiye'de ilk olacak KTM, alanında yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmayı hedefliyor. KTM, Türkiye'nin Teknoloji ve İnovasyon Üssü Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine başlayacak.

KTM için imzalar vadide atıldı. Bakan Varank'ın nezaretinde İstanbul Kimyevi Maddeler ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, KTM'nin kuruluşuna ilişkin imzaları attı. Düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile sektör temsilcileri katıldı.

Milli teknoloji hamlesi

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında açılışı yapılan Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en somut adımlarından biri olduğunu söyledi.

270'ten fazla Ar-Ge firması

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otonom araç projesi Togg'un yaklaşık bin mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini vadide yürüttüğünü, Togg'un ortağı SİRO'nun elektrikli araçlar için batarya teknolojilerini burada geliştirdiğini kaydeden Bakan Varank, "Şu anda mobiliteden bilgi-iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gösteren 270'ten fazla Ar-Ge firması burada yer alıyor" dedi.

Dışa bağımlılığı azaltacak

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezi'nin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını belirterek Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

209 test yapılabilecek

Kimya sektörünün 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kaldığını vurgulayan Varank, "Bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki teknik ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

Geciktirme lüksümüz yok

Varank, merkezde bir de kuluçka merkezi kurulacağını anlatarak "Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. Buranın hızlıca tamamlanıp hizmete açılması noktasında İKMİB yönetiminden ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum. Küresel ekonomide rekabet koşullarının yeniden dizayn edildiği bir dönemde bize avantaj sağlayacak işleri bir an bile geciktirecek lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi yine şaha kaldıracağız

Pandemi ve savaş sebebiyle enflasyonun tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini bildiren Varank, "Türkiye'nin de etkilendiği bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarıyla yoğun çaba sarf ediyor. Gerek uyguladığımız pro-aktif politikalarla, gerekse fırsatçılara göz açtırmayarak bunun üstesinden hep birlikte geleceğimizden şüpheniz olmasın. Zamanında yüksek enflasyonla devraldığımız Türkiye ekonomisini nasıl tek haneli enflasyona indirip şaha kaldırdıysak yine aynısını yapacağız. Biraz sabrederek ve provokasyonlara gelmeyerek çok daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kimyayı bilişimle buluşturuyoruz

Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu, "Türkiye'de bir ilke imza attığımız Kimya Teknolojileri Merkezi aracılığıyla; Bölgenin en güçlü iki sanayi kolundan otomotiv ve kimya alanlarından kimyayı da bilişimle buluşturuyoruz. Bu vesile ile kimya sektörünü, bizim 6 dikey sektörümüzden biri olan mobilite alanı ile de bir araya getirmiş oluyoruz" dedi.

Yeni bir model

Teknolojik dönüşümün doğasında çok fazla etkenin bir arada uyum içerisinde çalışma zorunluluğunun yattığını aktaran İbrahimcioğlu, "Kimya sektörünün güçlü alanlardan bir olduğunu bilmekle beraber, Bilişim Vadisi'nde şu anda sayıları 300'e varan yazılım şirketleri ile de bunu destekleyebileceğimiz bir işbirliğini de gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sadece kimya teknolojilerini çalışacak bir merkez değil aynı zamanda Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek, kimya alanındaki girişimcilere de Türkiye'de daha iyi işler yapabileceği bir altyapı sunacak. Aslında kimya girişimcilerine hizmet verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

50 milyar doları da geçeceğiz

İKMİB Başkanı Pelister de temel amaçlarının 16 alt sektörüyle beraber diğer 27 sektöre hammadde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan kimya sektörünü bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst seviyelere çıkarmak olduğunu belirterek, "Sektörel bazda ihracatta birinciliği yakalamış durumdayız. Bu durumu kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da geçeceğiz" dedi.