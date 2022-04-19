'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' - Son Dakika
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'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi'

19.04.2022 16:51
'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi'

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında tedbiren 'salmonella analizi' sıklığının yüzde 100'e çıkarıldığı bildirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında tedbiren  'salmonella analizi' sıklığının yüzde 100'e çıkarıldığı bildirildi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği tarafından 'Kinder' markalı ürünlerle ilgili tüm ülkelere bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda Kinder markalı ürünlerin ithalatında tedbiren 'salmonella analizi' sıklığı yüzde 100'e çıkarılmıştır. Bugüne kadar yurt içinde yapılan resmi kontrollerde bu ürünlerle ilgili olumsuzluk tespit edilmemiştir. Bakanlık olarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi.


'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi'
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Kinder, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kinder' markalı ürünlerin ithalatında 'salmonella analizi' - Son Dakika
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