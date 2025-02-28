Kira Beyanname Süreci Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kira Beyanname Süreci Başlıyor

Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan arası kira beyanname verecek, vergi yükümlülükleri hatırlatıldı.

28.02.2025 11:16
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Kira geliri elde eden mülk sahipleri, 1 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında beyannamelerini verebilecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, gayrimenkulden gelir elde eden mülk sahiplerini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci yarın başlıyor.

Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.

Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

Kiracılar "kira bildirim formu" doldurabilecek

Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.

Bu yöntemle mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanlarının karşılaştırılması amaçlanıyor. Uygulamayla düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanlar ortaya çıkarılıyor. Ayrıca vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor.

Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.

Beyannameyi zamanında vermeyene özel usulsüzlük cezası

Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira Beyanname Süreci Başlıyor - Son Dakika

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