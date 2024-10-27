Kira Sözleşmeleri E-Devlet'te!

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin artık e-devlet üzerinden yapılması için çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasının önünün açılacağını bildirdi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz." - ANKARA