Kira Sözleşmeleri E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılacağını bildirdi. Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlıyoruz. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz."