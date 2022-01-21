Üye Girişi
Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi - Son Dakika

Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi

21.01.2022 15:37
Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi

Kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan ve QNB Finansbank'tan yatırım desteği alan kiralarsin.

Kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan ve QNB Finansbank'tan yatırım desteği alan kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif bir yöntem olarak hayata geçirildi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşen dünyada elektronik cihazlara her geçen gün bir yenisinin eklenmesiyle beraber, bu cihazların üretiminde kullanılan doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artıyor.

Başta hızla azalan su kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların korunması için günümüz tüketim modellerinden uzaklaşmak ve döngüsel ekonomi modellerini benimsemek önemli hale geliyor.

Kullanıcılar, cihazları satın almak yerine kiralayarak hem tasarruf edebilecek hem de yeni ürünlerin üretiminde kullanılacak işlenmemiş kaynakların korunmasına yardımcı olarak daha az elektronik atık üreterek büyük boyutlara ulaşan çevresel kirliliği önleyebilecek.

Tüm bu iç görülerle bir kurum içi girişimcilik projesi olarak hayata geçen Kiralarsin.com, QNB Finansbank'tan da yatırım desteği alarak pilot bölge olan İstanbul'da faaliyete başladı.

Kiralarsin.com, yıl içinde en fazla birkaç kez ihtiyaç duyulan, drone, su altı kamerası ya da PlayStation, temizlik robotu, akıllı saat gibi cihazları ise satın almadan önce bir süre kiralayarak deneme imkanı da sunuyor.

Ayrıca kullanıcılara sıfır veya sıfıra çok yakın bir cihaz deneyimi, cihazları adrese teslim edip, adresten teslim alan zahmetsiz bir kurye hizmeti ve yüzde 80'e kadar hasar güvencesi vadediyor. Böylece kullanıcılar hem atıklarını azaltmış oluyor hem de yükselen cihaz fiyatlarına karşı tasarruf edebiliyorlar.

YORUMLAR
500

Girişimcilik, Finansbank, Yatırım, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi - Son Dakika Ekonomi


Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı         
15:40
Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti Kızını boğdu, başında dua etti sonra defalarca mezarına gitti         
15:38
Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar         
15:03
Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı Edirne'de başlayan kar, İstanbul'un kapısına dayandı         
14:27
Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı Görenler ayırt edemiyor! Hazal Filiz Küçükköse'nin ikiziyle fotoğrafları sosyal medyayı salladı         
13:33
Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü Hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü! Fiyatı 25 TL'ye düştü         
13:12
Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi Felipe Melo, Galatasaray yönetimine tepki gösterdi! "İstifa" paylaşımı büyük ses getirdi         
12:07
Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti Hapishaneye düzenlenen saldırıda 25 DEAŞ üyesi firar etti         
11:16
Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı Son Dakika: Artan vakalar yarıyıl tatilini uzatacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer cavapladı         
10:55
Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL Herkes Hadise'nin yüzüğüne baktı ama asıl servet Dinçerler'de! Damadın saatinin değeri de 3 milyon TL         
10:34
Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti Patlayıcı yüklü aracın motosikletle çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti         
10:02
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan         
09:06
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı! Tatil yapan aile, gece yarısı ilginç bir cisimle karşılaştı!         
18:42
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:40 Meral Akşener'den duygusal paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ağabeyi Nihat Gürer'in ölüm yıl dönümünü unutmadı
15:38 Milyonların merak ettiği haber! İşte EYT için masadaki 5 formül!
15:02 Uzmanından önemli uyarı: Türkiye'de uyuz vakaları yüzde 50 arttı, ailecek geliyorlar
15:18 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Biz hiçbir zaman 'Ukrayna'ya saldıracağız' demedik
15:18 Galatasaray-Trabzonspor maçını yönetecek isim taraftarları öfkelendirdi!
15:09 Ulus Pazarı, Bulgar PCR zorunluluğu sonrası boş kaldı
14:39 Hemşire Ömür'ü öldüren saldırgan 2009'da eniştesini vurmuş, 10 yıl hapis yatmış
14:38 Ömür hemşirenin öldürülmeden hemen önceki paylaşım ortaya çıktı: İnsan beklentisi kadar mutludur
14:34 Burak Elmas'tan gündem olacak itiraf! Fatih Terim'le ayrılık konuşmasını nasıl yaptığını anlattı
14:30 Destici "Kuzu kestiriyorum" sözlerinin arkasında: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştiremez!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 15:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement