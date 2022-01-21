Kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif olarak hayata geçirildi

Kurum içi girişimcilik projesi olarak başlayan ve QNB Finansbank'tan yatırım desteği alan kiralarsin.com, elektronik cihazları satın almaya alternatif bir yöntem olarak hayata geçirildi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşen dünyada elektronik cihazlara her geçen gün bir yenisinin eklenmesiyle beraber, bu cihazların üretiminde kullanılan doğal kaynaklar üzerindeki baskı da artıyor.

Başta hızla azalan su kaynakları olmak üzere, doğal kaynakların korunması için günümüz tüketim modellerinden uzaklaşmak ve döngüsel ekonomi modellerini benimsemek önemli hale geliyor.

Kullanıcılar, cihazları satın almak yerine kiralayarak hem tasarruf edebilecek hem de yeni ürünlerin üretiminde kullanılacak işlenmemiş kaynakların korunmasına yardımcı olarak daha az elektronik atık üreterek büyük boyutlara ulaşan çevresel kirliliği önleyebilecek.

Tüm bu iç görülerle bir kurum içi girişimcilik projesi olarak hayata geçen Kiralarsin.com, QNB Finansbank'tan da yatırım desteği alarak pilot bölge olan İstanbul'da faaliyete başladı.

Kiralarsin.com, yıl içinde en fazla birkaç kez ihtiyaç duyulan, drone, su altı kamerası ya da PlayStation, temizlik robotu, akıllı saat gibi cihazları ise satın almadan önce bir süre kiralayarak deneme imkanı da sunuyor.

Ayrıca kullanıcılara sıfır veya sıfıra çok yakın bir cihaz deneyimi, cihazları adrese teslim edip, adresten teslim alan zahmetsiz bir kurye hizmeti ve yüzde 80'e kadar hasar güvencesi vadediyor. Böylece kullanıcılar hem atıklarını azaltmış oluyor hem de yükselen cihaz fiyatlarına karşı tasarruf edebiliyorlar.