Kırıkkale\'de Hurda Araçlar Yerli Silah Üretiminde Kullanılacak

Kırıkkale'de belediyenin envanterinde bulunan hurda araçlar, Makine ve Kimya Endüstrisi'ne devredilerek yerli ve milli silah üretiminde ham madde olarak değerlendirilecek.

Kırıkkale Belediyesi, yıllardır atıl durumda bekleyen hurda araçları, yerli ve milli savunma sanayine kazandırdı. Belediye envanterindeki hurda araçlar ve metal malzemeler, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKE) devredilerek yerli silah üretiminde kullanılacak. Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, hurda araçların bedelsiz şekilde haciz ve rehin işlemleri kaldırıldı. Toplam 19 hurda araç ve yaklaşık 100 ton hurda metal MKE'ye devredildi. Bu malzemelerin büyük kısmı, yerli ve milli silahların üretim sürecinde ham madde olarak değerlendirilecek. Böylece sadece belediye bütçesine 1 milyon lira maddi kazanç sağlanmakla kalınmadı, aynı zamanda savunma sanayisine de stratejik katkı sunulmuş oldu.

Belediye Başkanı Ahmet Önal yaptığı yazılı açıklamada, "Yıllardır atıl halde duran hurda araçları ve malzemeleri ekonomiye kazandırıyoruz. Belediyemize yaklaşık 1 milyon Türk lirası sağladığımız geliri de halkımızın hizmeti için değerlendireceğiz. Belediyemizin kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi. - KIRIKKALE