Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı

16.08.2022 10:53
Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı

Son dakika haberi... Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Çankırı ve Kırıkkale'de yılın ilk yarısında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını tamamladı.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ), Çankırı ve Kırıkkale'de yılın ilk yarısında bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ yılın ilk yarısında koyduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Çankırı'da hizmet verdiği ilçe ve köylerde bulunan 994 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 31 pano ile 31 trafo ve 2 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 27 kilometrelik hattın bakımı da tamamlandı.

Toplam 5 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, kentte 121 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 5 elektrik panosu ve 4 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Kırıkkale'nin Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde 10 bin 676 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren ekipler, bölgede 11 pano ile 11 trafo ve 2 adet dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.914 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

Kırıkkale'de toplam 35 kilometrelik yeni kablo döşeyen ekipler, kentte 424 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 2 elektrik panosu ve 2 trafo merkezi montajı da tamamlandı.???????

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Kaynak: AA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Kırıkkale, Çankırı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkent EDAŞ, yılın ilk yarısında Çankırı ve Kırıkkale'de yatırımlarını tamamladı - Son Dakika
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