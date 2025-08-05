Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Programı Tamamlandı

Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş\'tan Staj Programı Tamamlandı
05.08.2025 19:49
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Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş iş birliğiyle staj programı sona erdi, öğrenciler sertifika aldı.

Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş iş birliği ile yürütülen, öğrencilere saha deneyimi ve teknik gelişim imkanı sunan staj programı tamamlandı. Öğrenciler Kırıkkale Rafinerisi'nde düzenlenen tören ile Tüpraş Temel Rafinericilik Sertifikalarını aldı.

Kırıkkale Üniversitesi ve Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Tüpraş iş birliğiyle hayata geçirilen, üniversitenin Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik staj programı, 5 Ağustos'ta Kırıkkale Rafinerisi'nde düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Tüpraş Temel Rafinericilik Staj Programı örnek bir üniversite sanayi iş birliğiyle öğrencilere sektörel farkındalık kazandırmayı ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla katkıda bulunmayı hedefliyor. Program kapsamında öğrenciler, temel rafinericilik eğitimi, saha uygulamaları ve teknik gelişim modüllerinden oluşan çok yönlü bir öğrenim sürecine dahil oldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere "Temel Rafinericilik Sertifikası" verildi.

"Genç yetenekleri bu programda görmek, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı"

Tüpraş Kırıkkale Rafineri Müdürü Tolga Temur, etkinlikteki konuşmasında şunları söyledi: "Staj Programımızla geleceğin teknik uzmanlarının yetişmesine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kırıkkale Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz programımızı üniversitenin Meslek Yüksek Okulu Rafineri, Petrokimya, Polimer Teknolojileri, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri başta olmak üzere, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin tüm ilgili bölümlerin başvurularına yönelik hazırladık. Temel Rafinericilik Staj Programı ile rafinerimizin başta proses, bakım, kalite ve üretim gibi temel birimlerinde öğrencilerimizin saha deneyimi kazanmalarını amaçladık. Gençlerimizin burada edindikleri bilgi ve deneyimin, hem kariyerlerine sağlam bir temel oluşturacağına hem de sektörün geleceğine değer katacağına inanıyoruz. Kırıkkale Üniversitesi ile iş birliğimiz bu program ile sınırlı değil. Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulları Danışma Kurulu'nda yer alarak katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki eğitim döneminde de iş birliğimiz ve katkılarımız farklı çalışmalarla devam edecek. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ersan Aslan'a ve bu süreçte bizlere destek veren tüm akademisyenlerimize tekrar teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

"Gençlerimiz, Yakın Geleceğin Büyük Türkiye'si vizyonumuzda asla ihmal edilmemesi gereken bir potansiyeldir"

Program ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan: "Öğrencilerimizin mesleki alanları ile ilgili derslerde edindikleri teorik bilgileri, mezun olmadan pratik uygulamalarla pekiştirmeleri ve bu becerileri alanında duayen sektör firmalarında edinmeleri, bilimsel ve teknolojik rekabetin üst düzeyde olduğu dünya şartlarında çok önemlidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, Yakın Geleceğin Büyük Türkiye'si vizyonumuzda asla ihmal edilmemesi gereken bir potansiyeldir. Üniversite olarak her bir gencimizin en iyi şekilde yetişmesi için kamu ve özel sektör temsilcileri ile sürekli olarak temas halindeyiz. Ne mutlu ki bu kapsamda öğrencilerimiz, paydaşlarımız ve bizler adına çok güzel çıktılar elde ettik. Bugün de ülkemizin önde gelen şirketlerinden biri olan Tüpraş ile yapılan bu iş birliğinin gurur verici sonuçlarını görüyoruz. Öğrencilerimiz, alanında duayen bir firma olan Tüpraş'ta uzun yıllara dayanan saha tecrübesine sahip usta isimlerin tedrisinden geçtiler. Öğrencilerimiz, burada edindikleri tecrübenin önemini ilerideki yıllarda çok daha iyi anlayacaktır. Ülkemize değer katan bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkese ve özellikle öğrencilerimizle bilgi ve tecrübesini paylaşan Tüpraş personeline teşekkür ederim. Umarım bu iş birliğini daha iyi seviyelere taşıyacağız. Teşekkür ederim" dedi.

Kapanış etkinliğine Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Aktan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Lüy, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Özgür Selvi ile Özel Kalem Müdürü Seçkin Akyüz katıldı. Öğrencilere sertifikalarını Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Aktan ve Tüpraş Kırıkkale Rafineri Müdürü Tolga Temur takdim etti. İnsan Kaynakları biriminin "teknik kariyer yolculuğu" temalı mülakat ve özgeçmiş tüyoları verdiği oturumla devam eden etkinlikte, genç çalışanlar da Tüpraş'ta çalışma deneyimlerini paylaştı.

Tüpraş, Kırıkkale Üniversitesi ile gerçekleştirilen staj programına ek olarak, Batman Üniversitesi iş birliği ile de bu modeli, gelecek yıllarda devam ettirmeyi ve rafinerilerinin bulunduğu Kocaeli ve İzmir illerinde de yaygınlaştırmayı, daha fazla genci enerji sektörüne kazandırmayı planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kırıkkale Üniversitesi ve Tüpraş'tan Staj Programı Tamamlandı - Son Dakika

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