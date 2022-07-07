Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu 215 projenin maliyetini açıkladı: "4 milyar 315 milyon 892 bin lira" - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu 215 projenin maliyetini açıkladı: "4 milyar 315 milyon 892 bin lira"

07.07.2022 23:26
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu 215 projenin maliyetini açıkladı: "4 milyar 315 milyon 892 bin lira"

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısında yaptığı açıklamada, "Kamu kuruluşlarımızın il genelinde toplamda 215 proje bulunmaktadır.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısında yaptığı açıklamada, "Kamu kuruluşlarımızın il genelinde toplamda 215 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplamda 4 milyar 315 milyon 892 bin lira bedeli bulunmaktadır" dedi.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 3'üncü dönem toplantısı gerçekleştirildi. İl genelinde yürütülen 215 projenin 139'unun devam ettiğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, ihale aşamasında olan 17, biten 12, tasfiye edilen 1, projeye başlanmayan ise 46 adet olduğunu söyledi.

İl genelinde yapılan ve yapımı devam eden projelerin bütçesinden bahseden Tekbıyıkoğlu, "Kamu kuruluşlarımızın il genelinde toplamda 215 proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplamda 4 milyar 315 milyon 892 bin lira bedelleri bulunmaktadır. Önceki yıllarda projeler için yapılan toplam harcama ise 1 milyar 651 milyon 927 bin liradır. Projelerin 2022 program yılı gelen ödenekleri 804 milyon 713 bin lira, 2'nci dönem harcama tutarı ise 390 milyon 673 bin 754 liradır. 2022 yılı gelen ödeneğe göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 27 civarında. Yapılan harcamaya göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 47,33, fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 35,32 seviyesindedir" dedi.

Tekbıyıkoğlu, 2022 yılı yatırım programında projede yer alan kamu yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının belirlemiş olduğu hedeflere yerinde ve zamanında ulaşabilmeleri için bu koordinasyon kurulu toplantılarını icra ettiklerini ve bütün yatırımcı kuruluşlara çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılar diledi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu 215 projenin maliyetini açıkladı: '4 milyar 315 milyon 892 bin lira' - Son Dakika

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