Kırıkkale Yağmuru Çiftçiyi Sevindirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Kırıkkale Yağmuru Çiftçiyi Sevindirdi

Kırıkkale Yağmuru Çiftçiyi Sevindirdi

Yağışlar, Kırıkkale'de çiftçilere umut verdi, toprak nemlendi, tarımsal verim beklentisi arttı.

11.04.2025 09:46
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Kırıkkale'de son günlerde etkili olan yağışlar, kuraklıkla mücadele eden çiftçilere nefes aldırdı. Topraktaki nem oranının artmasıyla birlikte ekinlerde yeniden verim beklentisi arttı.

Kırıkkale'de son günlerde etkili olan yağışlar, kurak geçen kışın ardından tedirginlik yaşayan çiftçilere adeta can suyu oldu. Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbalı köyünde arpa ve buğday ekili tarlaların yeniden yeşermesi üreticiye umut verdi. Kurak geçen kış aylarının ardından toprakta nem oranının düşmesi, tarımsal üretimi olumsuz etkilemişti. Ancak son 5 gündür etkili olan yağmur sayesinde toprak suya doydu. Hacıbalı köyünde tarımla geçimini sağlayan çiftçiler, bahar yağışlarının zamanında gelmesiyle rahat bir nefes aldı. Kendi imkanlarıyla da sulama çalışmalarını sürdüren çiftçiler, devletin sağladığı desteklerin de üretim sürecine katkı sağladığını ifade etti.

"Çiftçimizin yüzü güldü"

Hacıbalı Köyü Muhtarı İbrahim Sağkol, 2024'te kuraklık nedeniyle istenilen verimin alınamadığını söyleyerek, "2025 yılında ekinlerimizi ve arpalarımızı ektik. Kışa doğru ektiğimiz ekinler yine kurak geçti. Kışın fazla bir yağış alamadık. Bahar aylarında tam da ümidimizi kesmişken, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun 5 gündür yağmurunu, rahmetini esirgemedi. Çiftçimizin yüzü güldü. Ekinlerimiz, arpalarımız yavaş yavaş sararmaya başlamıştı ki yağmurlar geldi şükürler olsun. Şu an yağışlarımız iyi, çiftçimizin de yüzü gülüyor. Devletimize de teşekkür ediyorum. Mazot ve gübre desteklerini tam zamanında yatırdı, çiftçimize mazot ve gübre alabilme imkanı sağladı" dedi.

Çiftçi Alirıza Kızılyar ise, "Kuyularda su azdı, kuraklık devam ediyordu. Allah'a şükür yağmur tam zamanında geldi. Gübrelemeyi yaptık, inşallah bereketli bir yıl olur" şeklinde konuştu.

Kenan Kızılyar da sulama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Yağmur ne kadar yağsa da biz yine sulamaya devam ediyoruz. Bir ay daha sulama yaparız. Rahmet olursa karşılığını alırız inşallah" ifadelerini kullandı.

Arif Karakuş ise, "Bu yağmur bizi kurtardı. Ekinlerimiz gitmek üzereydi. Geçen seneye göre bu yıl daha iyi geçecek inşallah" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

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