Ankara keçisi üreticilerine verilen destek miktarı yüzde 100 arttı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara keçisi yetiştiricilerine ödenen desteklerde yüzde 100 artış yaptıklarını belirterek, "Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz." dedi.

Kirişci, AK Parti Güdül İlçe Başkanlığı ile Güdül Belediyesini ziyaretinin ardından 2. Geleneksel Ankara Tiftik Keçisi Festivali'ne katıldı.

Kirişci, Türkiye'de kültürel eserlerin yok edildiği ve görmezden gelindiği sürecin geride bırakıldığına işaret ederek, AK Parti'nin 2002'de iktidar olmasıyla restore edilen tarihi eserlerin gün yüzüne çıktığına ve eşsiz eserler olduğunun fark edildiğini söyledi.

Güdül'de de vatandaşların bazı yapıları restore ettirdiğini gördüğüne dikkati çeken Kirişci, "Bu gerçekten beni çok mutlu etti. Özellikle pandemi döneminde kırsalın önemi bir kez daha ortaya konuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, kırsalın üretim için de vazgeçilmez olduğunun altını çizerek, her şartta üretime devam eden üreticiler için Bakanlığın her türlü desteği vermeye devam ettiğini vurguladı.

Ankara keçisinin yüzde 78'inin Ankara'da, bunun da yaklaşık yarısının Güdül başta olmak üzere etraftaki ilçelerde yetiştirildiğini belirten Kirişci, "Ankara keçisi de tıpkı eski eserlerimiz gibi yeniden hayat buldu. Keçimizle ilgili Bakanlık olarak bu zaman kadar verdiklerimizin daha fazlasını vererek bu üretimi desteklemeyi sürdüreceğiz. Oğlak tiftik desteğimiz bildiğiniz gibi 35 lira iken bugün itibarıyla 70 lira olarak ilan ediyorum. Anaç tiftikle ilgili 30 lira olan desteğimizi de 60 lira olarak ilan ediyoruz. Böylelikle yüzde 100 destek artışı Ankara keçisi yetiştiricisi kardeşlerimize hükümet olarak sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kırsalın yeniden inşa edilmesine yeni dönemde hız vereceklerini, tarım üretimin gücünün Türkiye'nin gücü olacağını belirten Kirişci, "Ocak, şubat ve mart döneminde tarımsal ihracatımız 7,2 milyar dolara çıktı. İthalatımız da var elbette ama ithalatımız ihracatımızın çok gerisinde olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama konusunda da yüzde 148 ile rekor kırdığımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kirişci, festival alanında satış yapan kooperatifleri ziyaret ederek sohbet etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da birer konuşma yaparak, tiftik keçisinin Ankara'nın marka değerini daha da güçlendiren varlıklardan olduğuna dikkati çekti.