Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı

26.05.2022 15:17

Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldıKIRKLARELİ Kırklareli'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ata Tohum Takası Etkinliğinde' fideler üreticiyle buluştu.

Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı

KIRKLARELİ Kırklareli'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ata Tohum Takası Etkinliğinde' fideler üreticiyle buluştu. Etkinliğe katılanlara ücretsiz yerli fide dağıtıldı.

Yerli tohumu geliştirmek amacıyla Kırklareli Ortak Akıl Derneğince bu yıl 2'nci 'Ata Tohum Etkinliği' düzenlendi. Katılımcılara domates, biber, patlıcan, karpuz gibi ücretsiz fide dağıtıldı. Kırklareli Ortak Akıl Derneği Başkanı Ali Çakır bu sene fide dağıtımının ikincisi düzenlediklerimi belirterek, "Trakya'da geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz fide dağıtım etkinliğinin bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Yerel tohumları fide haline getirdik ve ücretsiz olarak gelenlere dağıtıyoruz. Gelenler bunları balkonlarında, bahçelerinde ekip büyütecekler Kendi tohumları elde edecekler. Burada bir takım aktivitelerimiz var tohum atölyesi. Çocukları grup halinde alıyoruz. Gelen çocuklara yerel tohum nedir onu anlatıyoruz. Ekimi gösteriyoruz ve çocuklar tohumları kendi ekiyor, balkonda bu tohumların büyümelerini adım adım takip ediyorlar" dedi.

Çakır yerel tohumu yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurgulayarak "Ata tohum dedğimi zaman genetiği değiştirilmemiş içinde GDO olmayan, hibrit olmayan ve üzerinde melezleme yapılmamış tohumlardan bahsediyoruz. Bu ata tohumları kuşatan kuşağa, nesilden nesile aktarılabiliyor. Kendiniz istediğiniz zaman tohum alabiliyorsunuz ve kendiniz üretebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan çocuklarda bardaklarını yerel tohum ekti.

Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı
Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ata tohumdan üretilen fideler dağıtıldı - Son Dakika
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