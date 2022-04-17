Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı

17.04.2022 10:59
Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı

Kırklareli Valiliğince 'Petek Dağıtım' projesi çerçevesinde 39 arı yetiştiricisine 635 kilogram petek dağıtıldı.

Kırklareli Valiliğince 'Petek Dağıtım' projesi çerçevesinde 39 arı yetiştiricisine 635 kilogram petek dağıtıldı.

Kırklareli Valiliği himayelerinde 'Petek Dağıtım' projesi çerçevesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Babaeski ilçesinde petek dağıtımı yapıldı.

Babaeski İlçe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, İl Özel idaresi Tarım Komisyonu Başkanı İlhan Okumuş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Şube ve İlçe Müdürleri ve vatandaşlarımızın katılımı ile "Yüzde 75 İl Özel İdare destekli, yüzde 25 arıcı destekli Temel Petek Dağıtım Projesi" sebebiyle Babaeski ilçesinde Arı yetiştiricilerine Petek dağıtımı yapıldı.

Petek dağıtımında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy bölgenin bulunduğu coğrafi konum itibariyle çok zengin bir floraya ev sahipliği yaptığını belirterek, özellikle son zamanlarda arıcılık faaliyetleri hakkında yaşanan gelişmelerin oldukça umut vadedici olduğunu belirtti.

Aksoy, toplam bütçesi 53 bin 330 lira olduğunu ve Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından yüzde 75 hibe destekli olarak finanse edilen projede 39 Arı yetiştiricisine toplamda 635 kilogram petek dağıtıldığını belirtti.

Aksoy devamında "İlimizde arıcılıkla iştigal eden ve AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi)'ye kayıtlı 907 arıcı ve AKS'ye kayıtlı aktif, toplam 64 bin 42 arılı kovan bulunuyor. Türk Şeker tarafından temin edilerek İl Müdürlüğümüz koordinesinde arıcılarımıza dağıtımı yapılacak olan besleme şekerinin birliklerden talep edilmesi gerekiyor. Proje ile ilimizde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı da bulunarak, coğrafi işaret tescil belgesi alan meşe balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz. Dağıtılan Temel Petek ile hem arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını hem de üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı
Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı
Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kırklareli'nde 635 kilogram petek dağıtıldı - Son Dakika


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