Kırsalda Bereket Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kırsalda Bereket Projesi Başlatıldı

Kırsalda Bereket Projesi Başlatıldı

Tarım Bakanlığı, hayvancılık destek projesi ile kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirecek.

15.02.2025 17:22
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık sektörünü desteklemek ve kırsaldaki aile işletmelerini güçlendirmek amacıyla Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığına ait etçi ırk damızlık büyükbaş hayvanlar üreticilere verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılığa destek projesi kapsamında hayvancılık sektörünü güçlendirmek ve kırsaldaki aile işletmelerini desteklemek amacıyla, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) ait etçi ırk gebe damızlık büyükbaş hayvanlar yetiştiricilere verilecek. Özellikle gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasını teşvik etmeyi amaçlayan projede; yetiştiriciler en az 5 az fazla 15 baş etçi damızlık hayvan için başvurusunda bulunabileceklerken veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi gibi meslek grupları en fazla 30 baş hayvan için başvuru yapabilecekler.

Yetiştiricilerin hayvan başı aylık bin 500 TL olmak üzere azami 15 baş hayvan için toplam yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği verilecek. Devlet bankalarından yetiştiriciler 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabilecekler. Bu kapsamda üreticiler çeşitli kriterlere göre yüzde 85'e kadar faiz indiriminden de faydalanabilecekler. Ayrıca hayvanların bir yıllık sigortası da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Proje başvuruları 10 ve 28 Şubat tarihleri arasından ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

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