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Kış çaylarına ilgi arttı - Son Dakika

Kış çaylarına ilgi arttı

11.12.2021 16:42
Kış çaylarına ilgi arttı

Soğuk havaların yurt genelinde etkisini göstermesiyle birlikte kış çaylarına olan ilgi arttı.

Soğuk havaların yurt genelinde etkisini göstermesiyle birlikte kış çaylarına olan ilgi arttı.

Kış günlerinde vücudu dirençli tutmak ve hastalıklardan korunmak adına tüketilen kış çaylarına rağbet son günlerde artmaya başladı. Geçen yıl ıhlamurda yaşanan 'stok sıkıntısı' bu sene yaşanmazken, ıhlamurun kilosu ortalama 120 TL'den alıcı buluyor. Diğer kış çaylarından, zencefil, zerdeçal, karanfil, kuşburnu, ekinezya, adaçayı satışları da son günlerde oldukça arttı.

"Kış çaylarına ilgi arttı"

Havaların soğumasıyla birlikte kış çaylarına olan ilginin arttığını dile getiren aktar Recai Doğanay, "Havaların soğumasıyla birlikte kış çaylarına olan ilgi arttı. Ihlamur, zencefil, zerdeçal, karanfil, kuşburnu, ekinezya, adaçayı satışları hızlandı. En çok ise ıhlamur, kuşburnu ve zencefil satışları oldukça arttı. Geçen sene ıhlamurda stoklama sıkıntısı vardı. Bu sene ise bol miktarda ıhlamur var. Ihlamurun kilosunu 120 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar daha çok 100 gramlık poşetler halindeki ıhlamurları tercih ediyor. Şu anda tarçının kilosu 150, zencefilin kilosu 90, narçiçeği 60, kuşburnu 20, karanfil 190, zerdeçal 75, havlıcan 90, adaçayı 60, papatya 80 ve ekinezya da 110 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu kış çaylarını ya az ya da karıştırılmış olarak alıyorlar" dedi.

"Üşümemek isteyenler keçiboynuzu pekmezi tüketiyor"

Vatandaşların vücut ısısını korunması için keçiboynuzu ve pekmezine de ilgi gösterdiğini ifade eden Doğanay, şunları söyledi:

"Vatandaşlar kışı rahat atlatmak ve üşümemek için uzmanların da önerdiği keçiboynuzuna ilgi gösteriyorlar. Keçiboynuzu pekmezi satışlarımız da bu yüzden oldukça iyi. Günlük sabah ve akşam 1 yemek kaşığı yendiğinde 500 gramlık keçiboynuzu 20 gün gidiyor. Uzmanların da söylediği gibi keçiboynuzu vücudu sıcak tutar, direnci arttırır, kuvvet verir ve kan dolaşımını hızlandırır. Vatandaşlar keçiboynuzunun kendisini de alıp kaynatıp içiyorlar, pekmez halinde de alıyorlar. Keçiboynuzu pekmezinin hazır olarak satılan paketleri yarım kiloluğu 20 TL'den satılıyor." - SAMSUN

Kış çaylarına ilgi arttı
Kış çaylarına ilgi arttı
Kış çaylarına ilgi arttı
Kış çaylarına ilgi arttı
Kış çaylarına ilgi arttı
Kış çaylarına ilgi arttı

Türk Lirası, Keçiboynuzu, Ekinezya, Kuşburnu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kış çaylarına ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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