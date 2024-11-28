KKM 26 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KKM 26 Milyar Lira Azaldı

Kur Korumalı Mevduat 1.22 trilyon liraya düştü, toplam kredi hacmi 15.23 trilyon lira oldu.

28.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 26 milyar 246 milyon lira azalarak 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayınlandı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 22 kasım haftasında 70 milyar 790 milyon lira artarak 15 trilyon 160 milyar 652 milyon liradan, 15 trilyon 231 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 50 milyar 974 milyon lira azalarak 18 trilyon 275 milyar 29 milyon liraya indi.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 919 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 22 Kasım itibarıyla 25 milyar 850 milyon lira artarak 1 trilyon 919 milyar 375 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 492 milyar 5 milyon lirası konut, 74 milyar 226 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 353 milyar 143 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 288 milyon lira artarak 2 trilyon 28 milyar 695 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 688 milyar 143 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 590 milyar 914 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 97 milyar 229 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 246 milyon lira artışla 281 milyar 533 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 208 milyar 666 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 1 milyar 199 milyon lira yükselerek 3 trilyon 300 milyar 444 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 2,1 ve 26 milyar 246 milyon liralık azalışla 1 trilyon 223 milyar 999 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 6,7'si oldu.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM 26 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Milli Savunma Üniversitesi’nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı Milli Savunma Üniversitesi'nin kitabındaki Türkiye haritası ortalığı karıştırdı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
22:02 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı 6 çocuk annesi eşini öldürüp teslim oldu! Olay yerine gelen kızının feryadı yürekleri dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 16:25:41. #1.13#
SON DAKİKA: KKM 26 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.