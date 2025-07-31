KKM Büyüklüğünde Düşüş - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Büyüklüğünde Düşüş

31.07.2025 15:15
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Kur Korumalı Mevduat hesapları 17,2 milyar TL azalarak 489,2 milyar TL'ye düştü.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 17 milyar 262 milyon lira azalarak 489 milyar 189 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 25 Temmuz haftasında 156 milyar 603 milyon lira artarak 19 trilyon 766 milyar 991 milyon liradan, 19 trilyon 923 milyar 594 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 266 milyar 313 milyon lira artarak 23 trilyon 602 milyar 314 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri 2 trilyon 416 milyar liraya yükseldi

Tüketici kredilerinin tutarı, 25 Temmuz itibarıyla 25 milyar 646 milyon lira artarak 2 trilyon 416 milyar 300 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 591 milyar 861 milyon lirası konut, 56 milyar 688 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 767 milyar 751 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 26 milyar 843 milyon lira artarak 2 trilyon 931 milyar 79 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,1 artarak 2 trilyon 287 milyar 977 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 782 milyar 182 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 505 milyar 795 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 221 milyon lira artışla 442 milyar 531 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 319 milyar 148 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 150 milyar 605 milyon lira artarak 4 trilyon 210 milyar 888 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 17 milyar 262 milyon lira azalarak 489 milyar 189 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,07'si oldu.

Kaynak: AA

Kur Korumalı Mevduat, Kur Korumalı Mevduat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KKM Büyüklüğünde Düşüş - Son Dakika

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