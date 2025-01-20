KKM Hesaplarında Vade Kısıtlaması

Ekonomi

TCMB'den kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat hesaplarına (KKM) ilişkin yeni karar aldı. Konuyla ilgili Merkez Bankası'ndan şu açıklama yapıldı:

"Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında açılış ve yenileme işlemlerinde vade süreleri kısıtlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." - İSTANBUL