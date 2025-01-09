KKM Mevduatı 21 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

KKM Mevduatı 21 Milyar Lira Azaldı

Kur Korumalı Mevduatlar, 1 trilyon 108 milyar liraya gerileyerek toplam mevduatın %5,94'ü oldu.

09.01.2025 15:58
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Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 89 milyon lira azalarak 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında 57 milyar 395 milyon lira artarak 15 trilyon 900 milyar 565 milyon liradan, 15 trilyon 957 milyar 960 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 337 milyar 133 milyon lira azalarak 18 trilyon 661 milyar 618 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin tutarı 2 trilyon 19 milyar lira oldu

Tüketici kredilerinin tutarı, 3 Ocak itibarıyla 7 milyar 716 milyon lira artarak 2 trilyon 19 milyar 428 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 513 milyar 527 milyon lirası konut, 74 milyar 498 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 431 milyar 403 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 40 milyar 844 milyon lira artarak 2 trilyon 215 milyar 51 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,5 artışla 1 trilyon 840 milyar 735 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 644 milyar 614 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 196 milyar 121 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 6 milyar 182 milyon lira artışla 293 milyar 695 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 222 milyar 92 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 79,1 milyon lira düşerek 3 trilyon 400 milyar 896 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,9 ve 21 milyar 89 milyon liralık azalışla 1 trilyon 108 milyar 810 milyon liraya düştü.

Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 5,94'ü oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi KKM Mevduatı 21 Milyar Lira Azaldı - Son Dakika

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