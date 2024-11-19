KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanlar Kullanılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanlar Kullanılıyor

Prof. Dr. Mustafa Yaman, KOAH tedavisinde biyolojik ajanların iltihaplanmayı kontrol ettiğini belirtti.

19.11.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yaman, ileri teknolojiyle KOAH tedavisinde son dönemde "biyolojik ajanlar"ın kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Mustafa Yaman'ın, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Küresel Girişimi'nin (GOLD) 2025 yılı raporu doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Biyolojik ajan tedavi yönteminin özellikle akciğerlerdeki iltihaplanma hücrelerinin arttığı eozinofilik inflamasyon adı verilen durumu olan hastalarda etkili olabildiğini belirten Yaman, "Biyolojik ajanlar, bu iltihaplanmayı kontrol altına alarak hastaların semptomlarını hafifletiyor ve tedavi sürecini iyileştiriyor." ifadesini kullandı.

KOAH'ın solunum yollarında bronşit, bronşiolit ve amfizem gibi hasarlara yol açarak nefes almayı zorlaştıran bir hastalık olduğu bilgisini paylaşan Yaman, KOAH'ın önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Kronik öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı atakları olan hastaların göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğinin altını çizen Yaman, KOAH teşhisinin solunum fonksiyonları testiyle kesinleştirilebileceğini kaydetti.

Sigara kullanımı, hava kirliliği, toksik gazlar ve solunum yolu enfeksiyonlarının, KOAH gelişimini tetikleyen başlıca faktörler olduğunu aktaran Yaman, "Ayrıca, çocukluk döneminde sık solunum yolu enfeksiyonu geçiren, ailesinde KOAH bulunan ya da meslek nedeniyle toz ve gazlara maruz kalan kişilerde hastalık riski daha fazladır. Erken dönemde tespit edilen KOAH, tedavi ile kontrol altına alınabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir." değerlendirmesini yaptı.

KOAH tedavisinde biyolojik ajanların kullanılmasını anlatan Yaman, şöyle devam etti:

"Bu tedavi yöntemi, özellikle eozinofilik inflamasyon adı verilen durumu olan hastalarda etkili olabilir. Eozinofilik inflamasyon, akciğerlerdeki iltihaplanma hücrelerinin (eozinofiller) artması ile karakterize edilen bir durumdur. Biyolojik ajanlar, bu tür iltihaplanma durumlarında önemli bir rol oynar. Hastaların semptomlarını hafifletmede ve atak sıklığını azaltmakta etkili olabilir."

Maden, metal, tekstil ve inşaat gibi sektörlerde çalışan kişilerde KOAH riskinin daha fazla olduğunu kaydeden Yaman, "Hava kirliliği oranı yüksek olan şehirlerde yaşayanlar da bu risk grubundadır. Erken tanı ve tedavi, hastalığın ilerlemesini engellemek ve yaşam kalitesini artırmak için kritik öneme sahiptir. KOAH, genellikle uzun yıllar fark edilmeyen ancak tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ölümcül etkilerini önleyebilir ve hastaların yaşamlarını iyileştirebilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Mustafa Yaman, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Koah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanlar Kullanılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
12:31 Dünya diken üstünde Putin nükleer savaş başlatabilir Dünya diken üstünde! Putin nükleer savaş başlatabilir
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:02:25. #1.13#
SON DAKİKA: KOAH Tedavisinde Biyolojik Ajanlar Kullanılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.