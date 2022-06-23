Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek - Son Dakika
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Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek

23.06.2022 18:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranının değiştirildiğini duyurdu. Buna göre; değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak. Öte yandan 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı.

Konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karara göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı farklılaştı.

DEĞERİ 10 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE OLAN KONUTLARA KREDİ YOK

Değeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda, yüzde 70, 2 milyon TL altındaki konutlarda ise yüzde 90 kredi kullanılacak.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kurulun 23.06.2022 tarihli toplantısında 21.06.2022 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]-53930 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 'Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar' başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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SON DAKİKA: Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek - Son Dakika
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