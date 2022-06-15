KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satışlarının ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Elmas, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriye göre, 2022'nin mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 107,5 artışla 122 bin 768 konut satışı gerçekleştiğini belirtti.

Konut satışlarının ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,7 artışla 575 bin 889 olarak gerçekleştiğini aktaran Elmas, "Mayıs ayındaki yüzde 107,5 oranındaki artışta Konut Destek Paketleri'nin etkisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Zira geçen ay ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 177,8 artış göstererek 29 bin 335'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Elmas, Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payının yüzde 23,9 olarak gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sonuç, artan konut maliyetlerine paralel olarak yükselen fiyatlara rağmen önümüzdeki dönemde konut kredi faizlerinde yaşanacak her bir puan düşüşün konut sektörüne satış olarak yansıyacağını ortaya koydu. Öte yandan yüksek enflasyon döneminde birikimlerini emtiaya ve en güvenli emtia olan gayrimenkul ile konuta yatırma eğiliminin konut satışlarını kuvvetli tuttuğunu söyleyebiliriz. Kısacası vatandaşın parayı mala bağlama davranışını devam ettirdiğini görüyoruz."

"Birinci elde yüzde 80,5 artış"

Türkiye genelinde birinci el konut satış sayısının, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,5 artarak 32 bin 861 olduğunu aktaran Elmas, "Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 26,8 olarak gerçekleşti. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 412 bin 170 olarak gerçekleşti. Birinci el konut satışlarının, toplam konut satışlarının içindeki payı geçen aya göre yüzde 2,7 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Elmas, bu artışta da Konut Destek Paketleri'nin, özellikle İlk Evim Konut Finansman Paketi'nin büyük etkisinin olduğunu düşündüklerini belirterek, "Bu paketin önümüzdeki aylarda konut satışları üzerindeki etkisini artırmasını, konuta erişemeyen 30-40 yaş arası ağırlıklı kitleyi konut alabilir hale getirirken konut üretimini de desteklemesini ümit ediyoruz. Ancak arzın hala kısıtlı olması nedeniyle fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancılara yapılan konut satışlarının Mayıs 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 olduğunu ifade eden Elmas, şunları kaydetti:

"Bir önceki yılın anı ayına göre rekor bir artış gösteren yabancıya satışın toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,9 oldu. Mayıs ayına göre rekor olarak görülse de nisan ayına göre düşüş söz konusu. Türk vatandaşlığına başvuru şartında alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesi de mayıs ayındaki yabancı satışında önemli bir etken. Bu etkenin çıktılarını haziran ayında göreceğiz. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 451 konut satışı ile İstanbul aldı. 1.885 konut satışıyla bu alanda ikinciliği elde eden Antalya aynı zamanda 2013 yılından bu yana Türkiye genelinde en çok konut satılan 4'üncü il oldu."